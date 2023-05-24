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Liselilerden alt geçitlerdeki olası su birikintisi tehlikesine karşı bariyerli çözüm projesi

24.05.2023 15:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kayseri'de Kocasinan Belediyesi ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğiyle ikincisi düzenlenen Kocasinan Teknoloji Festivali'ne (KOCAFEST) katılan FenTek Koleji öğrencileri, tasarladıkları sistemle aşırı yağışlarda suyla dolan alt geçitlere araç girmesini engelleyen "Sel Afeti Yönetim Sistemi" projesini tanıttı.

Kadir Has Kongre Merkezi'ndeki festivale katılan ortaokul ve lise öğrencileri yıl içinde hazırladıkları projeleri sergiliyor.

FenTek Koleji 9'uncu sınıf öğrencisi Nisa Gök, AA muhabirine, KOCAFEST'e de 4 projeyle katıldıklarını, aynı zamanda TEKNOFEST'e de hazırlandıklarını söyledi.

Aşırı yağışlarda alt geçitler suyla dolduğunda yolun sürücüler tarafından kullanılmasının hem can hem de mal kaybına sebep olabildiğine dikkati çeken Gök, "Alt geçitteki su eğer normalden fazla seviyeyi aşarsa girişteki bariyer kapanıyor. Kırmızı ışık yanıyor ve sürücüleri alternatif yola yönlendiriyor. Sonrasında iki su pompamız var, pompalar suyu tahliye ediyor ve bariyer tekrar açılıyor." dedi.

Gök, projelerini uygulamaları için belediye başkanlarına ve idarecilere sunacaklarını ifade etti.

Deprem için de bir proje hazırladıklarını anlatan Gök, gece deprem olduğu zaman hissedemeyip uyanamayan insanlar için titreşimi hisseden, hem ses hem de ışıklı uyarı veren bir sistem kurduklarını anlattı.

Yarın sona erecek festivale katılan 204 takım, çizgi izleme, tasarla-çalıştır, yumurta toplama, labirent çözme, tozkoparan robot, hackhaton, lego, mini sumo ve oyun tasarlama gibi kategorilerde yarışıyor.

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