Liselilerin yaptığı ekmekler ramazanda ihtiyaç sahiplerinin de yüzünü güldürüyor

GAZİANTEP (AA) - ADSIZ GÜNEBAKAN - Gaziantep'te Şehit Serdal Şakır Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde faaliyet gösteren Endüstriyel Ekmek Tesisi ile öğrenciler, günlük ürettikleri 20 bin ekmeğe ilave olarak yaptıkları ramazan pidelerini de ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırıyor.

Şehit Serdal Şakır Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde yaklaşık 3 aydır faaliyet gösteren Endüstriyel Ekmek Tesisinde çalışan öğrenciler, günlük 20 bin ekmek üretiyor.

Ustalarıyla çalışan öğrenciler, mesleği öğrenirken hem ülke ekonomisine hem de aile ekonomisine katkı sağlıyor.

Okul Müdürü Aytaç Karaca, AA muhabirine, proje olarak başlatılan tesisin yaklaşık 3 aydır faaliyet gösterdiğini aktardı.

Öğrencilerin iş başında eğitim alırken aynı zamanda ülke ekonomisine aylık yaklaşık 350 bin lira katkı sağladığını belirten Karaca, Milli Eğitim Bakanlığınca ilki Gaziantep'te hayata geçirilen tesisin 12 ilde daha kurulduğunu hatırlattı.

Günlük ekmek kapasitelerine ilave olarak ramazan süresince yaklaşık 2 bin ramazan pidesi ürettiklerini dile getiren Karaca, şunları kaydetti:

"Bu ekmekleri 'Meslek Liseleri Ailelerle Buluşuyor Projesi' kapsamında ihtiyaç sahibi ailelerimize öğrencilerimiz eliyle dağıtımını gerçekleştirmekteyiz. Bu sayede öğrencilerimiz hem ustalık becerilerini arttırırken aynı zamanda da ramazanın manevi duygusunu da yaşıyor. Kültürümüzde malum en temel gıda ekmektir. Biz ekmeği burada hijyenik koşullar içerisinde üretiyoruz. Aynı zamanda da öğrencilerimizi yetiştiriyoruz. Ürettiğimiz ekmeği vatandaşlarımıza ve taşımalı eğitim kapsamındaki öğrencilerimize sunuyoruz. Bu bakımdan ürettiğimiz ekmeğimiz daha hijyenik, daha sağlıklı öğrencilerimize ulaştırılıyor."

Tesis sayesinde ekonomiye yıllık bazda 3,5-4 milyon civarında katkı sağladıklarını ifade eden Karaca, "Öğrencilerimiz de buradan döner sermaye içerisinde paylarını alıp maaşlı çalışıyor. İş yeteneklerini geliştiren öğrenciler bir yandan para kazanırken bir yandan da aile ekonomisine katkı sağlıyor." diye konuştu.

- "Ailemiz ürettiğimiz ekmeği beğeniyor"

9. sınıf öğrencisi Nurcan Doğan, ramazanda kendi ürettikleri pideleri ihtiyaç sahibi ailelere dağıttıklarını ve bunun da kendilerini çok mutlu ettiğini dile getirdi.

Doğan'ın annesi Feride Doğan da kızının okulda ekmek üretiminde yer almasının kendisini mutlu ettiğini belirterek, emeği geçenlere teşekkür etti.

Öğrencilerden Berat Geze de tesiste çalışmaktan çok memnun olduğunu belirterek, "Ramazan dolayısıyla işlerimiz daha çok arttı. Ramazan pidesi de yapıyoruz. Ailemiz ürettiğimiz ekmeği beğeniyor. Ailelerin hepsi de ayrıca çok beğeniyor." diye konuştu.

