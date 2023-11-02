Liseli gençlerden Filistinli çocuklara yardım eli

Kilis’te liseli gençler bir araya gelerek yardım kampanyası düzenledi. Düzenlenen etkinlikte liseli gençlerin evlerinde aileleriyle birlikte hazırladıkları elbise, yemek, el işi örgü, gibi eşyaları satarak topladıkları parayı Kızılay aracılığıyla Filistin’deki çocuklara gönderdi.

‘‘ÇOCUKLAR UYURKEN SESSİZ OLUNUR, ÖLÜRKEN DEĞİL’’

İsrail’in Filistin’e yaptığı saldırılardan dolayı çok üzüldüğünü söyleyen Kilis Ekrem Çetin Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencisi Ayşegül Acarlıoğlu, "Okuldaki arkadaşlarımla bir araya gelerek Filistinli çocuklara yardım etme kararı aldık. Çocuklar uyurken sessiz olunur, ölürken değil diyerek ailelerimizle fikir alışverişi yaparak bir etkinlik düzenlemek istedik. Yaptığımız yardım kampanyasında yüksek miktarda para toplandı ve elde edilen bağışları Kızılay’ın Kilis Şubesi üzerinden Filistin’e bağışladık" dedi.

‘‘600 ÖĞRENCİDEN FİLİSTİN’E 90 BİN TL BAĞIŞ’’

Kızılay Kilis Şube Başkanı Adnan Erdoğan, "Depremzede çocukların Filistin’deki aileler için bağış yaptılar. 6 Şubattaki meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremde yaşadığımız acı olayda Filistin ve Gazze’nin depremzedelere toplandığı yardımlardan dolayı buradaki çocuklarımız bir araya gelerek ihtiyacı olan Filistinlilere yardım kampanyası başlattı. Dünyanın gözleri üzerinde sergilemiş olduğu vahşet karşısında okuldaki öğrenciler bir araya gelerek 600 öğrenci yaklaşık 90 bin TL para toplayarak Kızılay aracılığıyla bağış yaptı’’ ifadelerini kullandı.

