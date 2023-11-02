YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kilis
  4. Liseli gençlerden Filistinli çocuklara yardım eli

Liseli gençlerden Filistinli çocuklara yardım eli

02.11.2023 11:28 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kilis’te liseli gençler, yardım kampanyası düzenleyerek topladıkları paraları Kızılay aracılığıyla Filistin’deki çocuklara gönderiyor.

Liseli gençlerden Filistinli çocuklara yardım eli

Kilis’te liseli gençler bir araya gelerek yardım kampanyası düzenledi. Düzenlenen etkinlikte liseli gençlerin evlerinde aileleriyle birlikte hazırladıkları elbise, yemek, el işi örgü, gibi eşyaları satarak topladıkları parayı Kızılay aracılığıyla Filistin’deki çocuklara gönderdi.

‘‘ÇOCUKLAR UYURKEN SESSİZ OLUNUR, ÖLÜRKEN DEĞİL’’

İsrail’in Filistin’e yaptığı saldırılardan dolayı çok üzüldüğünü söyleyen Kilis Ekrem Çetin Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencisi Ayşegül Acarlıoğlu, "Okuldaki arkadaşlarımla bir araya gelerek Filistinli çocuklara yardım etme kararı aldık. Çocuklar uyurken sessiz olunur, ölürken değil diyerek ailelerimizle fikir alışverişi yaparak bir etkinlik düzenlemek istedik. Yaptığımız yardım kampanyasında yüksek miktarda para toplandı ve elde edilen bağışları Kızılay’ın Kilis Şubesi üzerinden Filistin’e bağışladık" dedi.

‘‘600 ÖĞRENCİDEN FİLİSTİN’E 90 BİN TL BAĞIŞ’’

Kızılay Kilis Şube Başkanı Adnan Erdoğan, "Depremzede çocukların Filistin’deki aileler için bağış yaptılar. 6 Şubattaki meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremde yaşadığımız acı olayda Filistin ve Gazze’nin depremzedelere toplandığı yardımlardan dolayı buradaki çocuklarımız bir araya gelerek ihtiyacı olan Filistinlilere yardım kampanyası başlattı. Dünyanın gözleri üzerinde sergilemiş olduğu vahşet karşısında okuldaki öğrenciler bir araya gelerek 600 öğrenci yaklaşık 90 bin TL para toplayarak Kızılay aracılığıyla bağış yaptı’’ ifadelerini kullandı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Akşehir Belediyesi’nden kadrolu işçilerine 8 bin 77 lira zamAkşehir Belediyesi’nden kadrolu işçilerine 8 bin 77 lira zam
Uyuşturucu ile yakalanan şüpheli adli kontrolle serbest bırakıldıUyuşturucu ile yakalanan şüpheli adli kontrolle serbest bırakıldı
İki ayının birbirine seslenmesi cep telefonuna kamerasına kaydedildiİki ayının birbirine seslenmesi cep telefonuna kamerasına kaydedildi
Anahtar Kelimeler:
Kilis

Kilis Namaz Vakitleri 2 Kasım Perşembe

İmsak
05:28
Sabah
06:49
Öğle
12:20
İkindi
15:16
Akşam
17:42
Yatsı
18:57

Kilis Nöbetçi Eczaneler 2 Kasım Perşembe

Özkeleş eczanesi
Merkez
Tümünü Göster
Kilis ECZANELER
Kilis ATM’LER
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Çevrimiçi haritalardan İsrail silindi! Çin'den cevap gecikmedi

Çevrimiçi haritalardan İsrail silindi! Çin'den cevap gecikmedi

Outdoor tutkunlarının favorisi Adidas Terrex serisinde büyük fırsat

Outdoor tutkunlarının favorisi Adidas Terrex serisinde büyük fırsat

Odanın kapısı kapanınca çırılçıplak ortada kaldı! Koridor bir anda karıştı

Odanın kapısı kapanınca çırılçıplak ortada kaldı! Koridor bir anda karıştı

Çay demlemeye daldılar çocukları unuttular

Çay demlemeye daldılar çocukları unuttular

Su geçirmez ve ultra konforlu! Columbia Woodburn 2'de indirim

Su geçirmez ve ultra konforlu! Columbia Woodburn 2'de indirim

En Çok Aranan Haberler

WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.