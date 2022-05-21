YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. İstanbul
  4. Litvanya'nın Türkiye ile yapacağı maçların aday kadrosu belli oldu

Litvanya'nın Türkiye ile yapacağı maçların aday kadrosu belli oldu

21.05.2022 11:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Litvanya'nın Türkiye ile yapacağı maçların aday kadrosu belli oldu

İSTANBUL (AA) - Litvanya Milli Futbol Takımı'nın UEFA Uluslar C Ligi 1. Grup'ta Türkiye ile 7 Haziran'da sahasında ve 14 Haziran'da İzmir'de oynayacağı maçların aday kadrosu belli oldu.

Yapılan açıklamaya göre, Litvanya Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Valdas Ivanauskas, Türkiye ile oynayacakları maçlar için 37 kişilik aday kadrosunu belirledi.

Litvanya'nın aday kadrosu şöyle:

Kaleci: Dziugas Bartkus (Hapoel Ironi Kiryat Shmona FC), Edvinas Gertmonas (FK Zalgiris), Ernestas Setkus (Hapoel Tel Aviv FC), Ignas Plükas (FC Hegelmann)

Defans: Rolandas Baravykas (FC UTA Arad), Egidijus Vaitkünas (FK Kauno Zalgiris), Pijus Sirvys (FK Panevezys), Saulius Mikoliünas (FK Zalgiris), Artemijus Tutyskinas (FC Crotone), Edgaras Utkus (Cercle Brugge KSV), Linas Klimavicius (FK Panevezys), Benas Satkus (1. FC Nürnberg), Natanas Zebrauskas (SpVgg Greuther Fürth B), Edvinas Girdvainis (FK Kauno Zalgiris), Dominykas Barauskas (FK Riteriai)

Orta Saha: Linas Megelaitis (US Viterbese 1908), Ovidijus Verbickas (FK Zalgiris), Vykintas Slivka (Apollon Smyrnis FC), Arvydas Novikovas (BB Erzurumspor), Justas Lasickas (FK Vozdovac), Donatas Kazlauskas (FK Zalgiris), Paulius Golubickas (HNK Gorica), Fedor Černych (Jagiellonia Bialystok), Titas Milasius (TS Podbeskidzie Bielsko-Biala), Eligijus Jankauskas (FK Panevezys), Gratas Sirgedas (FK Kauno Zalgiris), Nauris Petkevicius (RSC Charleroi), Tomas Kalinauskas (AFC Wimbledon), Karolis Uzela (FK RFS), Vilius Armanavicius (FC Hegelmann), Giedrius Matulevicius (FK Süduva), Artūr Dolznikov (FK Riteriai), Gustas Jarusevicius (FK Zalgiris)

Forvet: Karolis Laukzemis (FC UTA Arad), Armandas Kucys (Kalmar FF), Augustinas Klimavicius (FC Hegelmann), Ignas Kruzikas (FC Hegelmann)

Türkiye, Litvanya arasındaki ilk karşılaşma 7 Haziran Salı günü Vilnius'taki LFF Stadyumu'nda, ikinci karşılaşma ise 11 Haziran Cumartesi günü İzmir Gürsel Aksel Stadyumu'nda oynanacak.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Sultanbeyli’de 9’uncu Uluslararası İstanbulensis Şiir Festivali başlıyorSultanbeyli’de 9’uncu Uluslararası İstanbulensis Şiir Festivali başlıyor
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Bucak'ta esnafı ziyaret ettiCHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Bucak'ta esnafı ziyaret etti
Uluslararası Balıkesir Kahvaltı Festivali 2-5 Haziran'da yapılacakUluslararası Balıkesir Kahvaltı Festivali 2-5 Haziran'da yapılacak
Anahtar Kelimeler:
Türkiye

İstanbul Namaz Vakitleri 21 Mayıs Cumartesi

İmsak
03:45
Sabah
05:34
Öğle
13:06
İkindi
17:02
Akşam
20:27
Yatsı
22:09
İstanbul ECZANELER
İstanbul ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Çenesiz doğdu! Annesi bile gördüğünde şoke olmuştu

Çenesiz doğdu! Annesi bile gördüğünde şoke olmuştu

Antalya'da size göre bir tatil için 3 öneri!

Antalya'da size göre bir tatil için 3 öneri!

Son zamanlar kullanıcılardan tam not alan en güzel ve rahat iç giyim ürünleri

Son zamanlar kullanıcılardan tam not alan en güzel ve rahat iç giyim ürünleri

Eşsiz bir tatilin anahtarı Bodrum'da!

Eşsiz bir tatilin anahtarı Bodrum'da!

Didim’e gitmek için 4 neden!

Didim’e gitmek için 4 neden!

Dua Lipa'nın konser sonrası olay olan elbisesine alternatif...

Dua Lipa'nın konser sonrası olay olan elbisesine alternatif...

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.