Litvanya'nın Türkiye ile yapacağı maçların aday kadrosu belli oldu

İSTANBUL (AA) - Litvanya Milli Futbol Takımı'nın UEFA Uluslar C Ligi 1. Grup'ta Türkiye ile 7 Haziran'da sahasında ve 14 Haziran'da İzmir'de oynayacağı maçların aday kadrosu belli oldu.

Yapılan açıklamaya göre, Litvanya Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Valdas Ivanauskas, Türkiye ile oynayacakları maçlar için 37 kişilik aday kadrosunu belirledi.

Litvanya'nın aday kadrosu şöyle:

Kaleci: Dziugas Bartkus (Hapoel Ironi Kiryat Shmona FC), Edvinas Gertmonas (FK Zalgiris), Ernestas Setkus (Hapoel Tel Aviv FC), Ignas Plükas (FC Hegelmann)

Defans: Rolandas Baravykas (FC UTA Arad), Egidijus Vaitkünas (FK Kauno Zalgiris), Pijus Sirvys (FK Panevezys), Saulius Mikoliünas (FK Zalgiris), Artemijus Tutyskinas (FC Crotone), Edgaras Utkus (Cercle Brugge KSV), Linas Klimavicius (FK Panevezys), Benas Satkus (1. FC Nürnberg), Natanas Zebrauskas (SpVgg Greuther Fürth B), Edvinas Girdvainis (FK Kauno Zalgiris), Dominykas Barauskas (FK Riteriai)

Orta Saha: Linas Megelaitis (US Viterbese 1908), Ovidijus Verbickas (FK Zalgiris), Vykintas Slivka (Apollon Smyrnis FC), Arvydas Novikovas (BB Erzurumspor), Justas Lasickas (FK Vozdovac), Donatas Kazlauskas (FK Zalgiris), Paulius Golubickas (HNK Gorica), Fedor Černych (Jagiellonia Bialystok), Titas Milasius (TS Podbeskidzie Bielsko-Biala), Eligijus Jankauskas (FK Panevezys), Gratas Sirgedas (FK Kauno Zalgiris), Nauris Petkevicius (RSC Charleroi), Tomas Kalinauskas (AFC Wimbledon), Karolis Uzela (FK RFS), Vilius Armanavicius (FC Hegelmann), Giedrius Matulevicius (FK Süduva), Artūr Dolznikov (FK Riteriai), Gustas Jarusevicius (FK Zalgiris)

Forvet: Karolis Laukzemis (FC UTA Arad), Armandas Kucys (Kalmar FF), Augustinas Klimavicius (FC Hegelmann), Ignas Kruzikas (FC Hegelmann)

Türkiye, Litvanya arasındaki ilk karşılaşma 7 Haziran Salı günü Vilnius'taki LFF Stadyumu'nda, ikinci karşılaşma ise 11 Haziran Cumartesi günü İzmir Gürsel Aksel Stadyumu'nda oynanacak.

