Lityum simgesi nedir, özellikleri nelerdir? Lityum elementi periyodik tabloda nerede yer alır?

Pek çok farklı alanda ve gündelik alanda sıkça kullanılan lityum elementi, bazı hastalıklara iyi gelmesiyle bilinir. Duygu-durum bozukluğu ve depresyon gibi psikolojik hastalıklar üzerinde etkisi büyüktür. 1817 yılında keşfedilen bu element, batarya ve pillerin üretiminde de kullanılır. Cam ve seramik yapımı, uçak ve yüksek hızlı trenlerinin gövdelerinin zırhlanması, akü üretimi gibi alanlarda kullanılır. Lityumun özellikleri ve kimyasal sembolü oldukça merak edilmektedir
Latince litium kelimesinden çıkan lityum, doğada katı fazda bulunan bir alkali metaldir. Yunanca ismi ise lithos’tur ve taş anlamına gelir. Bu yüzden lityum sembolü kısaca Li şeklindedir. Günlük hayatta ve periyodik tabloda bu şekilde gösterilir. Lityum elementi özellikleri şu şekilde sıralanabilir:
Atom numarası 3 ve sembolü Li olan lityum elementinin peyodik cetveldeki yeri oldukça merak edilir. Kütle açısından en hafif metal olan bu element, tabloda 2. periyot ve 1. grupta yer alır.