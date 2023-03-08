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Lityum simgesi nedir, özellikleri nelerdir? Lityum elementi periyodik tabloda nerede yer alır?

27.02.2023 14:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Önemli bir kimyasal element olan lityum, doğada saf hâlde bulunmaz. Çünkü hafif ve yanıcı bir elementtir. Alkali metallerden biri olan lityum, aynı zamanda toprak alkali metallerin özelliklerine de sahiptir. Bitkiler tarafından kolayca emilebilir. Bu yüzden pek çok sebzede bulunur. Ayrıca ilaç üretiminde de oldukça sık kullanılır, sakinleştirici bir işlevi vardır. Peki lityum periyodik cetvelde nerededir ve özellikleri nelerdir?

Lityum simgesi nedir, özellikleri nelerdir? Lityum elementi periyodik tabloda nerede yer alır?

Pek çok farklı alanda ve gündelik alanda sıkça kullanılan lityum elementi, bazı hastalıklara iyi gelmesiyle bilinir. Duygu-durum bozukluğu ve depresyon gibi psikolojik hastalıklar üzerinde etkisi büyüktür. 1817 yılında keşfedilen bu element, batarya ve pillerin üretiminde de kullanılır. Cam ve seramik yapımı, uçak ve yüksek hızlı trenlerinin gövdelerinin zırhlanması, akü üretimi gibi alanlarda kullanılır. Lityumun özellikleri ve kimyasal sembolü oldukça merak edilmektedir

Lityum simgesi nedir?

Latince litium kelimesinden çıkan lityum, doğada katı fazda bulunan bir alkali metaldir. Yunanca ismi ise lithos’tur ve taş anlamına gelir. Bu yüzden lityum sembolü kısaca Li şeklindedir. Günlük hayatta ve periyodik tabloda bu şekilde gösterilir. Lityum elementi özellikleri şu şekilde sıralanabilir:

  • 1 tane değerlik elektronu vardır ve bu değeri hemen kaybedebilir.
  • Yumuşak bir yapıya sahiptir ve bıçakla kesilebilir.
  • Saf lityum, gümüş renge sahiptir. Tepkimeye girdiğinde ise kararır.
  • Yoğunluğu çok düşüktür ve hidrokarbon maddeler üzerinde batmadan durur.
  • 6,941 g/mol ağırlığına sahiptir.
  • Katı halde 0,534 g/cm3 yoğunluğa ve sıvı halde 0,512 g/cm3 yoğunluğa sahiptir.
  • Erime noktası 180,54 °C ve kaynama noktası 1342 °C’dir.
  • Isıtıldığı zaman kırmızı bir renk yayar. Yanmaya başladığında ise beyaz bir alev çıkarır.
  • Yer kabuğunda %0.00006 oranında bulunur ve doğada nadir görülür.
  • Oda sıcaklığında azotla reaksiyona giren tek metaldir.
  • Doğada saf olarak bulunmaz, sadece bileşiklerde bulunur.

Lityum elementi periyodik tabloda nereye yer alır?

Atom numarası 3 ve sembolü Li olan lityum elementinin peyodik cetveldeki yeri oldukça merak edilir. Kütle açısından en hafif metal olan bu element, tabloda 2. periyot ve 1. grupta yer alır.


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