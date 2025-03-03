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Livakovic bilmecesi... Formayı kaptırdı mı? Ülkesi davet etti!

Sercan Özdoğan Sercan Özdoğan Spor Editörü
03.03.2025 17:45
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Fenerbahçe'de sakatlıktan dönen Domiinik Livakovic, Dün oynanan Antalyaspor karşılaşmasında yedek kulübesindeydi. Başarılı kaleci, UEFA Uluslar Ligi için milli davet aldı.

Livakovic bilmecesi... Formayı kaptırdı mı? Ülkesi davet etti!
Dominik Livakovic

Dominik Livakovic

HIR Hırvatistan
Yaş: 30 / Pozisyon Kaleci
Oynadığı Takım: Fenerbahçe
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Hırvat eldivenin, Kadıköy'de oynanan Antalyaspor maçında oynamaması ve hemen ertesinde milli takımdan davet alması dikkat çekti. Fenerbahçe ile sakatlığı sebebiyle oynamıyordu fakat kaleyi İrfan Can Eğribayat'a kaptırdığı iddia ediliyor.

FRANSA'YA KARŞI OYNAYACAK!

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Fenerbahçe'nin Hırvat kalecisi Dominik Livakovic sakatlığı nedeniyle bir süredir formaya hasret. İyileşmesinin ardından sarı-lacivertlilerin Antalyaspor'u 3-0 yendiği maça yedek kulübesinde başlayan Livakovic, milli davet aldı. Livakovic, Hırvatistan Milli Takımı'nın UEFA Uluslar Ligi çeyrek finalinde oynayacağı Fransa maçlarının aday kadrosunda yer aldı. Hırvatistan-Fransa karşılaşmalarının ilki 20 Mart'ta Hırvatistan'da oynanacak. Rövanş ise 23 Mart'ta Fransa'da.

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Anahtar Kelimeler:
fenerbahçe Dominik Livakovic
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