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Liverpool 1-1 Napoli (Maç sonucu)

ŞAMPİYONLAR LİGİ HABERLERİ  | 28.11.2019 02:36 | Son Güncelleme

Şampiyonlar Ligi E Grubu dev bir maça sahne oldu. İngiliz temsilcisi ve geçen sezonun Şampiyonlar Ligi şampiyonu Liverpool, İtalya'da zor zamanlar geçiren Napoli'yle 1-1 berabere kaldı.

Liverpool 1-1 Napoli (Maç sonucu)

Şampiyonlar Ligi'nde 5. haftada 2. gün maçları bu akşam oynandı.

Gecenin en önemli maçlarından birisi de İngiltere'de Anfield Road'daydı. Premier Lig'de şampiyonluğa giden geçen sezonun Şampiyonlar Ligi şampiyonu Liverpool, kendi sahasında Napoli'yle 1-1 berabere kaldı.

Konuk ekip Napoli 21. dakikada Dries Mertens'in golüyle 1-0 öne geçti ve ilk yarı bu skorla sona erdi.

İkinci yarıda 65. dakikada Dejan Lovren harika bir kafa vuruşuyla skoru 1-1'e getirdi. Bu dakikadan sonra ev sahibi Liverpool, İtalyan ekibi karşısında müthiş bir baskı kurdu ancak 2. gol bir türlü gelmedi ve maç bu skorla sona erdi.

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Anahtar Kelimeler:
Şampiyonlar Ligi liverpool napoli

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