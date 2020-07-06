Liverpool 17 yaşındaki Elliott'ı profesyonel yaptı!

Kulüpten yapılan açıklamada, genç İngiliz oyuncunun kariyerindeki ilk profesyonel sözleşmeyi imzalayıp geleceğini Liverpool'a bağladığı duyuruldu.
Futbola başladığı Fulham'da 16 yaş 30 günlükken Wolverhampton'a karşı forma giyen Elliott, Premier Lig tarihinde sahaya çıkan en genç futbolcu olmuştu.
Geçen yıl Liverpool'a katılan genç oyuncu, bu sezon 2 lig maçına sonradan dahil olarak forma giymişti.
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