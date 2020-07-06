SPOR
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. İngiltere
  4. Liverpool 17 yaşındaki Elliott'ı profesyonel yaptı!

Liverpool 17 yaşındaki Elliott'ı profesyonel yaptı!

İNGİLTERE HABERLERİ  | 06.07.2020 17:45 | Son Güncelleme

İngiltere Premier Lig şampiyonu Liverpool, 17 yaşındaki Harvey Elliott ile profesyonel sözleşme imzaladı.

Liverpool 17 yaşındaki Elliott'ı profesyonel yaptı!

Kulüpten yapılan açıklamada, genç İngiliz oyuncunun kariyerindeki ilk profesyonel sözleşmeyi imzalayıp geleceğini Liverpool'a bağladığı duyuruldu.

Futbola başladığı Fulham'da 16 yaş 30 günlükken Wolverhampton'a karşı forma giyen Elliott, Premier Lig tarihinde sahaya çıkan en genç futbolcu olmuştu.

Geçen yıl Liverpool'a katılan genç oyuncu, bu sezon 2 lig maçına sonradan dahil olarak forma giymişti.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Balığı çıplak elleriyle yakalıyor Balığı çıplak elleriyle yakalıyor
M. United yıldız futbolcunun sözleşmesini uzattıM. United yıldız futbolcunun sözleşmesini uzattı
En sevilen Fenerbahçe marşlarının sözleriEn sevilen Fenerbahçe marşlarının sözleri
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Akın akın geliyorlar! Sayı 100 bini geçti

Akın akın geliyorlar! Sayı 100 bini geçti

Çavuşoğlu'ndan AB'ye tepki: Karşılığını vermek zorunda kalacağız

Çavuşoğlu'ndan AB'ye tepki: Karşılığını vermek zorunda kalacağız

Henry Onyekuru'dan Fenerbahçe sözü

Henry Onyekuru'dan Fenerbahçe sözü

G.Saray'da kaleye büyük tecrübe!

G.Saray'da kaleye büyük tecrübe!

Fenerbahçe'de bir yolcu daha!

Fenerbahçe'de bir yolcu daha!

Vagner Love transferi resmen açıklandı!

Vagner Love transferi resmen açıklandı!

Takım
O
Av
P
Detayları Göster

İlginizi Çekebilir

En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri

En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri

Dünya devi, milli yıldız için gözünü kararttı!

Dünya devi, milli yıldız için gözünü kararttı!

Çapalama makine modelleri ve fiyatları

Çapalama makine modelleri ve fiyatları

Mesut Özil neden kadroya alınmadı! Arteta açıkladı...

Mesut Özil neden kadroya alınmadı! Arteta açıkladı...

Mesut Özil Türkiye'ye geliyor

Mesut Özil Türkiye'ye geliyor

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Southampton-Manchester City maçında rekor kırıldı

Manchester City maçında rekor kırıldı

Liverpool 17 yaşındaki Elliott'ı profesyonel yaptı!

Liverpool'dan genç oyuncusuna onur

Nemanja Matic, 3 yıl daha Manchester United'da

M. United yıldız futbolcunun sözleşmesini uzattı

Southampton 1-0 Manchester City (Maç Sonucu)

Southampton 1-0 Manchester City (Maç Sonucu)

ÖZET | Liverpool - Aston Villa maç sonucu: 2-0

Liverpool acımadı, genç oyuncu parladı

ÖZET | Leicester City - Crystal Palace maç sonucu: 3-0

Çağlarlı Leicester, 3 puanı 3 golle aldı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.