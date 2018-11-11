Liverpool ligde hız kesmiyor

Manchester City - Manchester United derbisinin oynanacağı haftada hata yapmak istemeyen Liverpool, Anfield'da ağırladığı Fulham'ı devirmeyi başardı.

Liverpool'un gollerini 41. dakikada Mohammed Salah ve 53. dakikada Xherdan Shaqiri attı.

Bu sonuçla 12 maçta aldığı 9 galibiyet ve 3 beraberlikle puanını 30'a çıkardı ve maç fazlasıyla liderlik koltuğuna oturdu. Ligin dibindeki Fulham ise 5 puanda kaldı.

