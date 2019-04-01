Liverpool 2 - 1 Tottenham

Ligin 32. haftasında, şampiyonluk yarışındaki Liverpool ile UEFA Şampiyonlar Ligi'ne katılma hesapları yapan Tottenham karşılaştı. Ev sahibi Liverpool, Firmino'nun 16. dakikadaki golüyle 1-0 öne geçti. Tottenham, 70. dakikada Moura ile skoru 1-1'e getirdi.

Liverpool, Alderweireld'ın 90. dakikada kendi kalesine attığı golle karşılaşmayı 2-1 kazandı ve çok önemli 3 puanı hanesine yazdırdı.

CHELSEA DEPLASMANDA GÜLDÜ

Şampiyonlar Ligi'ne katılma mücadelesi veren bir diğer ekip Chelsea de konuk olduğu Cardiff City'yi 2-1 yendi. Chelsea'nin gollerini, 84. dakikada Azpilicueta ve 90+1'inci dakikada Ruben Loftus-Cheek kaydetti.

Ligde 79 puana ulaşan Liverpool, maç fazlasıyla Manchester City'nin 2 puan önünde liderliğe yükseldi. Chelsea ise 60 puanla 6. sıradaki yerini korudu.

