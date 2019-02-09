Liverpool 3 - 0 Bournemouth

Karşılaşmanın 24. dakikasında Sadio Mane'nin golüyle öne geçen Liverpool, 34. dakikada Wijnaldum'un golüyle farkı 2'ye çıkardı ve devreye bu skorla önde girdi.
İkinci yarının 48. dakikasında Firmino'nun müthiş topuk pasıyla topla buluşan Mohamed Salah düzgün bir vuruşla topu ağlara gönderdi ve skor 3-0'a geldi. Kalan dakikalarda vites düşüren Liverpool, Bournemouth'a da gol fırsatı vermedi ve karşılaşmadan 3-0'lık net bir galibiyetle ayrıldı.
Bu sonuçla puanını 65'e yükselten Liverpool liderliğe yükselirken, Bournemouth ise 33 puanda kaldı.
Premier Lig'de günün diğer maçlarında alınan sonuçlar ise şöyle:
Watford 1 - 0 Everton
Fulham 0 - 3 Manchester United
Southampton 1 - 2 Cardiff City
Huddersfield Town 1 - 2 Arsenal
Crystal Palace 1 - 1 West Ham United
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