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Liverpool 3 - 2 PSG (Şampiyonlar Ligi)

ŞAMPİYONLAR LİGİ HABERLERİ  | 19.09.2018 00:13 | Son Güncelleme

UEFA Şampiyonlar Ligi C Grubu'nda İngiliz devi Liverpool, Fransız devi PSG'yi Anfield Road'da konuk etti. Heyecan dolu maçta ev sahibi Liverpool, Firmino'nun 90+2. dakikasında attığı golle 3-2 kazandı.

Liverpool 3 - 2 PSG (Şampiyonlar Ligi)

Şampiyonlar Ligi'nin ilk haftası muhteşem bir maça sahne oldu. Premier Lig'de 5'te 5 yaparak fırtına gibi esen Liverpool ve Ligue 1'de 5'te yaparak rakipsiz olan PSG, galibiyet için kozlarını paylaştı.

Mücadeleye hızlı başlayan taraf Liverpool oldu. 30. dakikada Daniel Sturridge skoru değiştiren isim oldu. Ev sahibi ekibin durmaya niyeti yoktu ve 36. dakikada kazanılan penaltıda James Milner takımını 2 farklı üstünlüğe taşıdı.

Bu golden 4 dakika sonra PSG'nin yanıtı geldi ve Thomas Meunier skoru 2-1'e getirdi. Bu aynı zamanda ilk yarının da skoru oldu.

  1. yarıda PSG daha üstün bir oyun sergiledi. Dünya Kupası'nın yıldızı Mbappe, Neymar'ın asisti ile skorda eşitliği sağladı.

Bu golden sonra ev sahibi ekip rakip kaleyi ablukaya aldı ve tam maç böyle biteceği düşünülürken oyuna sonradan giren Roberto Firmino, 90+2'de skoru 3-2 yapan golü attı.

Bu gol aynı zamanda maçın da sonucu oldu. Alınan bu sonuçla Liverpool Şampiyonlar Ligi'ne 3 puanla başlamış oldu.

FIFA kokartlı hakemlerimizden Cüneyt Çakır, İngiltere'nin Liverpool ile Fransa'nın Paris Saint-Germain takımları arasında oynanan UEFA Şampiyonlar Ligi C Grubu müsabakasını yönetti.

Müsabakada Çakır'ın yardımcılıklarını Bahattin Duran ve Tarık Ongun yaptı. Mustafa Emre Eyisoy'un dördüncü hakem olduğu karşılaşmada, Hüseyin Göçek ile Barış Şimşek ilave yardımcı hakemlik görevlerinde bulundu.

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Şampiyonlar Ligi liverpool psg cüneyt çakır

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