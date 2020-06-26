Liverpool 30 yıllık şampiyonluk özlemini rekorlarla dindirdi

İngiltere Premier Lig'deki 30 yıllık şampiyonluk hasretine son veren Liverpool, 2019-20 sezonunda tarih kitaplarını yeniden yazdı.

Jürgen Klopp'un 2015'in ekim ayından beri çalıştırdığı Liverpool, 1989-90 sezonundan bu yana elde edemediği İngiltere ligi şampiyonluğuna sonunda ulaştı. 53 yaşındaki Klopp, İngiltere birinci ligi tarihinde şampiyonluk yaşayan ilk Alman teknik direktör olmayı başardı.

Geçen sezon Manchester City ile girdiği şampiyonluk mücadelesini bir puan farkla kaybeden Merseyside ekibi, 2019-20 sezonunun bitimine 7 hafta kala ipi göğüsledi. Liverpool böylece son 5 maç öncesi şampiyonluğu garantileyen Manchester United (1907-08 ve 2000-01), Everton (1984-85) ve Manchester City'nin (2017-18) paylaştığı İngiltere ligi rekorunun yeni sahibi oldu.

ŞAMPİYONLUK SAYISINI 19'A YÜKSELTTİ

Liverpool, 1888'den itibaren düzenlenen İngiltere birinci ligindeki 19, organizasyonun Premier Lig adını aldığı 1992'den bu yana ise ilk şampiyonluğunu elde etti.

"Kırmızılar" lakaplı takım, 20 kupayla İngiltere ligi tarihinin en başarılı kulübü olan Manchester United'a bir adım daha yaklaştı.