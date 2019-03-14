Liverpool, Almanya'da çeyrek final biletini söktü aldı

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı turnuvasında son 16 turu rövanşları, 2 maçla tamamlandı.

İspanya'nın Barcelona takımı, deplasmanda 0-0 berabere kaldığı Fransa kulübü Olympique Lyon'u ağırladı.

Ev sahibi ekip, ilki penaltıdan olmak üzere 18 ve 78. dakikalarda Lionel Messi, 31. dakikada Philippe Coutinho, 81. dakikada Gerard Pique, 86. dakikada Ousmane Dembele'nin golleriyle karşılaşmayı 5-1 kazandı ve adını çeyrek finale yazdırdı. Lyon'un tek golünü, 58. dakikada Lucas Tousart kaydetti.

Şampiyonlar Ligi'nde 131. maçına çıkan Arjantinli yıldız Lionel Messi, turnuvada en fazla forma giyen Barcelonalı futbolcular sıralamasında ikinciliği paylaştığı Andres Iniesta'yı (130) geride bıraktı. Listenin zirvesinde Barcelona formasıyla 151 maçta görev alan Xavi bulunuyor.

LİVERPOOL DEPLASMANDA KAZANDI

İngiltere ekibi Liverpool, sahasında golsüz berabere kaldığı Almanya temsilcisi Bayern Münih ile deplasmanda karşılaştı.

Konuk takım, 26. dakikada Sadio Mane'nin kaydettiği golle 1-0 öne geçti. Bayern Münih, 39. dakikada Joel Matip'in kendi kalesine attığı golle durumu 1-1'e getirdi ve ilk yarı bu skorla sona erdi.