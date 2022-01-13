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Liverpool Arsenal maçı canlı izle! Liverpool Arsenal maçı saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?

13.01.2022 20:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Liverpool Arsenal maçı ilgiyle takip edilirken, İngiltere Kupası Yarı Final mücadelesinde Liverpool bu kez Arsenal'ı konuk edecek. İki İngiliz devinin mücadelesinin hangi kanalda ve saat kaçta yayınlanacağı merak ediliyor. Peki Liverpool Arsenal maçı saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte Liverpool Arsenal maçı canlı izleme yöntemi...

Liverpool Arsenal maçı canlı izle! Liverpool Arsenal maçı saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?

Liverpool Arsenal maçında kronavirüs vakaları nedeniyle iki takımda da ciddi eksikler bulunuyor. Futbolseverler karşılaşmanın canlı yayın bilgilerini araştırmaya koyuldu. Peki Liverpool Arsenal maçı saat kaçta ve hangi kanalda?

LİVERPOOL ARSENAL MAÇI CANLI İZLE!

Liverpool Arsenal maçı bu akşam saat 22:45 itibariyle başlayacak. Mücadele beIN SPORTS HD 2 kanalından canlı şekilde yayınlanacak. Liverpool ile Arsenal, İngiltere EFL Kupası yarı final ilk maçında Anfield'da karşı karşıya gelecek.

Hem Covid-19 karantinasındakiler hem de Afrika Uluslar Kupası'na gidenler nedeniyle Liverpool'da ciddi eksikler bulunmakta. Mohamed Salah, Sadio Mane ve Naby Keita ülkelerinin (Mısır, Senegal & Gine) milli takımlarında; Trent Alexander-Arnold ve Alisson Becker gibi isimler koronavirüs karantinalarını sonlandırdı ve antrenmanlara geri döndü.

Becker ilk 11'de olacak kadar hazır durumda ancak Alexander-Arnold muhtemelen yedekte beklemiş olacak. Conor Bradley ise sağ bekte en muhtemel tercih olacağa benziyor.

Arsenal cephesi de Liverpool'dan farklı gözükmüyor. Nicolas Pepe, Mohamed Elneny ve Thomas Partey ülkelerinin (Fildişi Sahili, Mısır & Gana) milli takımlarında; Granit Xhaka koronavirüs karantinasında bulunuyor. Albert Sambi Lokonga ve Charlie Patino gibi genelde çok fazla ana tercih olmayan isimleri sahada görebilmemiz mümkün.

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Arsenal FC Liverpool
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