Liverpool Beşiktaş'tan ayrılan Karius'u istemiyor

Beşiktaş'tan ayrılan Karius'un geleceğiyle ilgili Liverpool kararını verdi. İngiliz kulübü, sezonun devam etmesi halinde de Karius’u antrenmanlara almayı planlamıyor. Beşiktaş, kaleci transferi için listesine Başakşehir’den Volkan Babacan ile Bursaspor’dan Çağlar Şahin Akbaba’yı ekledi.
Öte yandan Siyah-Beyazlı futbolcular çalışmalara dün yaptığı antrenmanla devam etti. Gruplar halinde yapılan idmanda mesafe kurallarına uyurdu.
(AKŞAM)
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