SPOR
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Beşiktaş
  4. Liverpool Beşiktaş'tan ayrılan Karius'u istemiyor

Liverpool Beşiktaş'tan ayrılan Karius'u istemiyor

BEŞİKTAŞ HABERLERİ  | 07.05.2020 10:06 | Son Güncelleme

Beşiktaş yönetiminin hafta başında sözleşmesini tek taraflı fesh ettiği Karius ile ilgili Liverpool kararını verdi.

Beşiktaş'tan ayrılan Karius'un geleceğiyle ilgili Liverpool kararını verdi. İngiliz kulübü, sezonun devam etmesi halinde de Karius’u antrenmanlara almayı planlamıyor. Beşiktaş, kaleci transferi için listesine Başakşehir’den Volkan Babacan ile Bursaspor’dan Çağlar Şahin Akbaba’yı ekledi.

ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR

Öte yandan Siyah-Beyazlı futbolcular çalışmalara dün yaptığı antrenmanla devam etti. Gruplar halinde yapılan idmanda mesafe kurallarına uyurdu.

(AKŞAM)


GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Anadolu'nun simgesiydi! Sayıları 54 yılda 500'e yükseldi Anadolu'nun simgesiydi! Sayıları 54 yılda 500'e yükseldi
En güzel Fenerbahçe sözleriEn güzel Fenerbahçe sözleri
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

'Tecavüz, cinsel istismar...' Üvey baba kabusu

'Tecavüz, cinsel istismar...' Üvey baba kabusu

İçişleri Bakanlığı'ndan sokağa çıkma kısıtlamasıyla ilgili genelge

İçişleri Bakanlığı'ndan sokağa çıkma kısıtlamasıyla ilgili genelge

Ronaldo'nun sevgilisinden olay paylaşım

Ronaldo'nun sevgilisinden olay paylaşım

Survivor Aycan'dan flaş itiraf!

Survivor Aycan'dan flaş itiraf!

G.Saray ile anılan Mert Hakan için resmi açıklama geldi!

G.Saray ile anılan Mert Hakan için resmi açıklama geldi!

TFF şokta! Tepkiler çığ gibi büyüyor!

TFF şokta! Tepkiler çığ gibi büyüyor!

Takım
O
Av
P
Detayları Göster

İlginizi Çekebilir

En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri

En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri

Beşiktaş'tan G.Saray'a "UEFA Kupası" göndermesi

Beşiktaş'tan G.Saray'a "UEFA Kupası" göndermesi

10 Harika Anneler Günü Hediyesi Önerisi

10 Harika Anneler Günü Hediyesi Önerisi

En güzel Beşiktaş marşlarının sözleri

En güzel Beşiktaş marşlarının sözleri

En güzel Beşiktaş sözleri

En güzel Beşiktaş sözleri

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Adnan Dalgakıran: Liglerin oynanması için şartların değişmesi lazım

Süper Lig kararına ilişkin açıklama

Liverpool Beşiktaş'tan ayrılan Karius'u istemiyor

Liverpool'dan Karius'u kararı

Cenk Tosun, Gomez'i 'Eyşan'a benzetti!

Gomez'e 'Eyşan' benzetmesi!

Beşiktaş'ta Victor Ruiz, Lens, Ljajic, Boateng ve NKoudou karantinaya alındı

Beşiktaş'ta 5 futbolcu karantinaya alındı!

Burak Yılmaz sahur programına katıldı!

Flaş sözler! "Galatasaraylı olarak görüyorum..."

Samsunspor Genel Menajeri Mustafa Aztopal: Beşiktaş'ın Nurullah Aslan için yaptığı teklifi reddettik

TFF 2. Lig ekibi Beşiktaş'ın teklifini reddetti!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.