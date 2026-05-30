Liverpool’da Arne Slot ile yollar ayrıldı

Premier Lig ekiplerinden Liverpool, Hollandalı Teknik Direktör Arne Slot ile yolların ayrıldığını açıkladı.

Emre Şen

İngiliz temsilcisi Liverpool’da Teknik Direktör Arne Slot dönemi sona erdi. Liverpool’un resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, Hollandalı teknik adam ile yolların ayrıldığı duyuruldu. Yapılan açıklamada ayrıca kulübün lig tarihinde 20. şampiyonluğu kazanmasında katkıları bulunan Slot’un tarihte özel bir yere sahip olacağı da belirtildi. Arne Slot’a teşekkür edilirken, takımın gidişatının yol ayrımına sebep olduğu ifade edildi.

2024-2025 sezonunun başında Liverpool’un çalıştırmaya başlayan 47 yaşındaki çalıştırıcı, ilk senesinde Premier Lig şampiyonluğunu kazanırken, UEFA Şampiyonlar Ligi’nde son 16 turuna kaldı. 2025-2026 sezonunda ise İngiliz ekibi, ligi şampiyon Arsenal’in 25 puan gerisinde 60 puanla 5. sırada tamamladı.

Liverpool kariyerinde 113 resmi müsabakaya çıkan Arne Slot, 66 galibiyet, 18 beraberlik ve 29 mağlubiyetle 1.91’lik puan ortalaması yakaladı.

