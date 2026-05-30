Galatasaray'da Barış Alper Yılmaz kararı! Okan Buruk kararını verdi

Trendyol Süper Lig'de üst üste 4'üncü, toplamda ise 26'ncı şampiyonluğuna ulaşarak tarih yazan Galatasaray'da, yeni sezon için kadro mühendisliği tüm hızıyla sürüyor. Teknik direktör Okan Buruk'un raporu doğrultusunda transfer çalışmalarını sürdüren sarı-kırmızılı yönetimde, takımın parlayan yıldızı Barış Alper Yılmaz'ın geleceği netlik kazandı.

ARSENAL PEŞİNDE, 40 MİLYON EURO BEKLENTİSİ RAFA KALKTI

Geçtiğimiz sezon kariyer rekorları kırarak taraftarın sevgilisi haline gelen ve şu sıralar A Milli Takım kampında 2026 Dünya Kupası macerasına hazırlanan 26 yaşındaki futbolcu, Avrupa devlerinin radarından düşmüyor. Sezon başında Suudi Arabistan ekibi NEOM'un kapısından dönen yetenekli oyuncuyu, bu kez İngiltere Premier Lig devi Arsenal yakından takip ediyor. Sezon boyunca yetkililerini tribüne göndererek Barış'ı izleten Londra ekibinin resmi teklif hazırlığında olduğu iddia edilirken; Galatasaray cephesi daha önce belirlediği 40 milyon Euro'luk bonservis beklentisini bile rafa kaldırmış durumda.

Öne Çıkan İhtiyaç Kredileri Tümü 0% Faizli Fırsat! Faiz Oranı %0 Vade 3 Ay Toplam Tutar 100.000 TL Detayları gör MÜŞTERİ OL 0% Faizli Fırsat! Faiz Oranı %0 Vade 3 Ay Toplam Tutar 100.000 TL Detayları gör MÜŞTERİ OL Avantajlı Fırsat Faiz Oranı %0,99 Vade 12 Ay Toplam Tutar 100.000 TL Detayları gör MÜŞTERİ OL 0% Faizli Fırsat! Faiz Oranı %0 Vade 3 Ay Toplam Tutar 55.000 TL Detayları gör MÜŞTERİ OL

OKAN BURUK'TAN BAŞKAN ÖZBEK'E: "MUTLAKA KALMALI"

Transfer dedikodularının artması üzerine duruma el koyan teknik direktör Okan Buruk'un, Başkan Dursun Özbek ile özel bir görüşme gerçekleştirdiği öğrenildi. Başarılı çalıştırıcının, şampiyon kadronun iskeletini korumak adına Barış Alper Yılmaz'ın kesinlikle satılmamasını ve takımda tutulmasını talep ettiği ifade edildi.

MİLLİ YILDIZA TELEFON: "HİÇBİR YERE GİTMİYORSUN"

Başkan Özbek'ten onayı alan Okan Buruk'un, hız kaybetmeden Milli Takım kampında bulunan öğrencisiyle telefonda görüştüğü aktarıldı. Barış'a yaklaşan zorlu Dünya Kupası maçları öncesi moral veren Buruk'un, transfer söylentilerine nokta koyarak, "Sakın aklını transfer işleriyle bulandırma, ayrılık planları yapma. Bu sezon da hangi şartlarda olursa olsun bizimlesin. Şampiyonlar Ligi hedeflerine birlikte yürüyeceğiz. Hiçbir yere gitmiyorsun." dediği kaydedildi.