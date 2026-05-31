SPOR

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. İngiltere Premier Lig

Liverpool’da Arne Slot ile yollar ayrıldı

Premier Lig ekiplerinden Liverpool, Hollandalı Teknik Direktör Arne Slot ile yolların ayrıldığını açıkladı.

Liverpool’da Arne Slot ile yollar ayrıldı
Emre Şen

İngiliz temsilcisi Liverpool’da Teknik Direktör Arne Slot dönemi sona erdi. Liverpool’un resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, Hollandalı teknik adam ile yolların ayrıldığı duyuruldu. Yapılan açıklamada ayrıca kulübün lig tarihinde 20. şampiyonluğu kazanmasında katkıları bulunan Slot’un tarihte özel bir yere sahip olacağı da belirtildi. Arne Slot’a teşekkür edilirken, takımın gidişatının yol ayrımına sebep olduğu ifade edildi.

2024-2025 sezonunun başında Liverpool’un çalıştırmaya başlayan 47 yaşındaki çalıştırıcı, ilk senesinde Premier Lig şampiyonluğunu kazanırken, UEFA Şampiyonlar Ligi’nde son 16 turuna kaldı. 2025-2026 sezonunda ise İngiliz ekibi, ligi şampiyon Arsenal’in 25 puan gerisinde 60 puanla 5. sırada tamamladı.

Liverpool kariyerinde 113 resmi müsabakaya çıkan Arne Slot, 66 galibiyet, 18 beraberlik ve 29 mağlubiyetle 1.91’lik puan ortalaması yakaladı.

Bankacılık masraflarından kurtulurken 1.000 TL kazanın!

Bankacılık masraflarından kurtulurken 1.000 TL kazanın!

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Victor Osimhen'e dudak uçuklatan rakam! PSG'den tarihi teklif: 120 Milyon Euro ve takas...Victor Osimhen'e dudak uçuklatan rakam! PSG'den tarihi teklif: 120 Milyon Euro ve takas...
Galatasaray'dan Icardi'ye son söz: "Ya kabul et, ya git"Galatasaray'dan Icardi'ye son söz: "Ya kabul et, ya git"
Anahtar Kelimeler:
Liverpool
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Kılıçdaroğlu'na yakın isimden Mansur Yavaş sözleri! "Aday gösterebiliriz"

Kılıçdaroğlu'na yakın isimden Mansur Yavaş sözleri! "Aday gösterebiliriz"

Edirne'den kahreden haber! 9 saat arayla cansız bedenleri bulundu

Edirne'den kahreden haber! 9 saat arayla cansız bedenleri bulundu

CANLI | Paris St Germain - Arsenal Canlı Maç Anlatımı

CANLI | Paris St Germain - Arsenal Canlı Maç Anlatımı

Evinde fenalaşıp hastaneye kaldırılmıştı! Üzen haber geldi

Evinde fenalaşıp hastaneye kaldırılmıştı! Üzen haber geldi

Çeyrek altın kaç TL oldu? İşte gram, Cumhuriyet altını fiyatı...

Çeyrek altın kaç TL oldu? İşte gram, Cumhuriyet altını fiyatı...

Akına uğrayınca girişe asmaya başladılar: Kafelerde yeni yöntem

Akına uğrayınca girişe asmaya başladılar: Kafelerde yeni yöntem

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.