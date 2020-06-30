SPOR
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. İngiltere
  4. Liverpool'da Joel Matip sezonu kapattı

Liverpool'da Joel Matip sezonu kapattı

İNGİLTERE HABERLERİ  | 30.06.2020 13:48 | Son Güncelleme

İngiltere Premier Lig'de şampiyonluğunu ilan eden Liverpool'da sakatlık şoku yaşanıyor. Kırmızıların deneyimli oyuncusu Joel Matip sezonu kapattı.

Liverpool'da Joel Matip sezonu kapattı

İngiltere Premier Lig'de sezonun bitimine 7 hafta kala şampiyonluğunu ilan eden Liverpool'da 28 yaşındaki defans oyuncusu Joel Matip, ayağından yaşadığı sakatlık nedeniyle sezonu kapattı.

İngiliz kulübün internet sitesinde yer alan açıklamada, 30. haftada Everton ile oynadıkları karşılaşmada ayağından sakatlanan Matip'in sezonun kalan 7 maçında forma giyemeyeceği duyuruldu.

Kamerunlu oyuncu bu sezon 13 maçta forma giymiş 2 kez ağları sarsmıştı.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER İşte Athena Gökhan'ın kızı! İşte Athena Gökhan'ın kızı!
Klopp gözyaşlarına hakim olamadıKlopp gözyaşlarına hakim olamadı
En güzel Galatasaray marşlarının sözleriEn güzel Galatasaray marşlarının sözleri
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Cumhurbaşkanlığı'ndan maske kararı! Resmi Gazete'de yayımlandı

Cumhurbaşkanlığı'ndan maske kararı! Resmi Gazete'de yayımlandı

Ahmet Hakan'dan flaş Abdullah Gül iddiası

Ahmet Hakan'dan flaş Abdullah Gül iddiası

Şike suçlaması! "Alanyaspor bilerek gol atmadı"

Şike suçlaması! "Alanyaspor bilerek gol atmadı"

F.Bahçe'den Trabzonspor'u çıldırtacak transfer!

F.Bahçe'den Trabzonspor'u çıldırtacak transfer!

Beşiktaş'a imza atacağını açıkladı!

Beşiktaş'a imza atacağını açıkladı!

İşte Fatih Terim'in yeni kehaneti!

İşte Fatih Terim'in yeni kehaneti!

Takım
O
Av
P
Detayları Göster

İlginizi Çekebilir

Yaz lastikleri ve fiyatları

Yaz lastikleri ve fiyatları

David Luiz sözleşme yeniledi

David Luiz sözleşme yeniledi

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

Mesut Özil neden kadroya alınmadı! Arteta açıkladı...

Mesut Özil neden kadroya alınmadı! Arteta açıkladı...

Mesut Özil Türkiye'ye geliyor

Mesut Özil Türkiye'ye geliyor

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Liverpool'da Joel Matip sezonu kapattı

Liverpool'da sakatlık şoku! Sezonu kapattı...

İngiliz futbolcu sokak ortasında bıçaklı saldırıya uğradı

İngiliz futbolcu bıçaklı saldırıya uğradı

Leicester City 0-1 Chelsea (Maç Sonucu)

Leicester City 0-1 Chelsea (Maç Sonucu)

Jürgen Klopp tarihe geçti, gözyaşlarını tutamadı

Klopp gözyaşlarına hakim olamadı

Liverpool 30 yıllık şampiyonluk özlemini rekorlarla dindirdi

Liverpool özlemini rekorla dindirdi

Southampton 0-2 Arsenal (Maç Sonucu)

Southampton 0-2 Arsenal (Maç Sonucu)

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.