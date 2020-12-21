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Liverpool'da Mohamed Salah depremi! Satış listesine konuldu iddiası

İNGİLTERE HABERLERİ  | 21.12.2020 14:46 | Son Güncelleme

Liverpool'un Mısırlı yıldızı Mohamed Salah'ın satış listesine konulduğu iddia edildi. Bu iddiayı ortaya atan ise Mısırlı eski futbolcu Mohamed Aboutrika...

Liverpool'da Mohamed Salah depremi! Satış listesine konuldu iddiası

Liverpool'un yıldız futbolcusu Mohamed Salah için flaş bir iddia ortaya atıldı.

Aboutrika, beIN Sports'a verdiği demeçte, Şampiyonlar Ligi'nde oynadıkları son karşılaşmada sahaya kaptan olarak çıkmayan Salah'ın bu durumdan ötürü hayal kırıklığına uğradığını belirtirken, mutsuz olmasının ardından başka sebeplerin de olduğunu söyledi:

Liverpool'daki durumu hakkında Salah'ı aradım ve çok üzgündü. Ancak bu durum sahadaki performansını asla etkilemeyecek. Onun Liverpool'da mutlu olmadığını biliyorum. Bunun sebeplerini bana anlattı ama bunlar bir sır ve kamuoyunda konuşamam. Salah'ı öfkelendiren şeylerden biri Midtjylland'a karşı sahaya kaptan olarak çıkmamasıydı.

"ÇOKTAN BALLON D'OR'U KAZANIRDI"

Aboutrika aynı zamanda Salah'ın Real Madrid ve Barcelona'nın listesinde yer aldığını belirtirken, "Eğer Salah Real Madrid ya da Barcelona'da olup, Liverpool seviyesinde oynasaydı çoktan Ballon d'Or'u kazanırdı. Bence Liverpool, finansal amaçlarla Salah'ı satmayı düşünüyor. Onun üzerinde hiçbir etkim yok. Salah benim arkadaşım ve kardeşim. Kendisi için en iyi olanı bilecek kadar da zeki biri." şeklinde konuştu.

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Okuyucu Yorumları 2 yorum
Makine gibi takım her türlü oynuyorlar, kaybeden kim olur ???
Salah,Alo ben Emre abin!.. Sen kimsin de beni arıyorsun! fenere seni almak için aramıştım! fener kim? hangi lig? puhahahahaha
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