SPOR
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. İngiltere
  4. Liverpool'da Van Dijk'in yerine Ozan Kabak planı

Liverpool'da Van Dijk'in yerine Ozan Kabak planı

İNGİLTERE HABERLERİ  | 24.10.2020 12:50 | Son Güncelleme

Liverpool, dizinden sakatlanan ve uzun süre sahalardan uzak kalacak olan Van Dijk'in yerine Ozan Kabak'ı transfer etmeyi düşünüyor.

Liverpool'da Van Dijk'in yerine Ozan Kabak planı

Liverpool, uzun süre sahalardan uzak kalacak olan Van Dijk'in yerine Ozan Kabak'ı gündemine aldı.

Ozan Kabak yaz transfer döneminin son günlerinde yine Liverpool'un gündemine gelmişti fakat Jurgen Klopp, yönetime verdiği raporda yeni bir stoper transfer istemediğini söylemişti. Sport Media Set'in haberine göre, Van Dijk'in sakatlanmasından sonra Ozan Kabak yine Liverpool'un gündeminde. Schalke kulübü ise transfer için 30 milyon Euro talep ediyor.

VAN DIJK'IN SAKATLIĞI

Everton ile oynanan ve 2-2 berabere biten derbide sakatlanan Van Dijk'in durumu hakkında Jurgen Klopp, "Ciddi görünüyor" açıklaması yapmıştı. Liverpool kulübü ise resmi duyuruda yıldız futbolcunun dizinden yaşadığı sakatlık nedeniyle çapraz bağlarından ameliyat olacağını belirtti.

(FUTBOL ARENA)


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Yepyeni Ford Puma ile şehirde kendini göster!Yepyeni Ford Puma ile şehirde kendini göster!
Jürgen Klopp'dan Van Dijk açıklamasıJürgen Klopp'dan Van Dijk açıklaması
Galatasaray - Fenerbahçe derbisi ne zaman?Galatasaray - Fenerbahçe derbisi ne zaman?
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
İlginç olay! Taksiyle takip ettiği otobüse bakın neler yaptı
İlginç olay! Taksiyle takip ettiği otobüse bakın neler yaptı
MEB'den flaş karar! O okullar 26 Ekim'den itibaren 5 gün yüz yüze eğitim yapacak
MEB'den flaş karar! O okullar 26 Ekim'den itibaren 5 gün yüz yüze eğitim yapacak
SON DAKİKA! Galatasaray'da flaş istifa kararı!
SON DAKİKA! Galatasaray'da flaş istifa kararı!
Radamel Falcao'yu resmen açıkladı!
Radamel Falcao'yu resmen açıkladı!
Çırılçıplak poz vermişti... Bakın başına ne geldi!
Çırılçıplak poz vermişti... Bakın başına ne geldi!
Mustafa Cengiz'den flaş açıklamalar
Mustafa Cengiz'den flaş açıklamalar
Takım
O
Av
P
Detayları Göster
İlginizi Çekebilir
El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler
El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler
Messi için gündemi sarsacak transfer teklifi!
Messi için gündemi sarsacak transfer teklifi!
Çapalama makine modelleri ve fiyatları
Çapalama makine modelleri ve fiyatları
İşte Edison Cavani'nin yeni takımı
İşte Edison Cavani'nin yeni takımı
Cenk Tosun'a kötü haber!
Cenk Tosun'a kötü haber!
Leicester, Manchester City'i darmadağın etti! 5 gollü zafer...
Leicester, Manchester City'i darmadağın etti! 5 gollü zafer...
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Liverpool'da Van Dijk'in yerine Ozan Kabak planı
Ozan Kabak dünya devine gidiyor
Ryan Giggs: Cavani inanılmaz bir futbolcu
Cavani ile ilgili bomba itiraf
Jürgen Klopp'dan Van Dijk açıklaması
Jürgen Klopp'dan Van Dijk açıklaması
ÖZET | Tottenham - LASK Linz maç sonucu: 3-0
Mourinho şovla başladı
Acımasızca dövüldükten sonra felç kalan taraftar, hayatını kaybetti
Acımasızca dövüldükten sonra felç kalan taraftardan kötü haber!
Arteta'dan flaş Mesut Özil açıklaması! "Bu konuda vicdanım çok rahat"
Arteta'dan flaş Mesut Özil açıklaması!
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.