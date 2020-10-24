Liverpool'da Van Dijk'in yerine Ozan Kabak planı

Liverpool, uzun süre sahalardan uzak kalacak olan Van Dijk'in yerine Ozan Kabak'ı gündemine aldı.

Ozan Kabak yaz transfer döneminin son günlerinde yine Liverpool'un gündemine gelmişti fakat Jurgen Klopp, yönetime verdiği raporda yeni bir stoper transfer istemediğini söylemişti. Sport Media Set'in haberine göre, Van Dijk'in sakatlanmasından sonra Ozan Kabak yine Liverpool'un gündeminde. Schalke kulübü ise transfer için 30 milyon Euro talep ediyor.

VAN DIJK'IN SAKATLIĞI

Everton ile oynanan ve 2-2 berabere biten derbide sakatlanan Van Dijk'in durumu hakkında Jurgen Klopp, "Ciddi görünüyor" açıklaması yapmıştı. Liverpool kulübü ise resmi duyuruda yıldız futbolcunun dizinden yaşadığı sakatlık nedeniyle çapraz bağlarından ameliyat olacağını belirtti.

(FUTBOL ARENA)