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  4. Liverpool'dan genç yıldıza çılgın teklif!

Liverpool'dan genç yıldıza çılgın teklif!

İNGİLTERE HABERLERİ  | 16.01.2020 16:45 | Son Güncelleme

Liverpool'un transfer çalışmaları çerçevesinde Bayer Leverkusen'in 21 yaşındaki 10 numarası Kai Havertz'i yakın takipte olduğu iddia edildi.

Liverpool'dan genç yıldıza çılgın teklif!

İngiltere'de rekorları alt üst ederek şampiyonluğa koşan Liverpool, bir yandan da transfer gündemini değiştirecek hamleler için çalışmaları sürdürüyor. Minamino transferiyle devre arasını boş geçmeyen Liverpool'un Bayer Leverkusen'in genç yeteneği Kai Havertz ile ilgilendiği yazılıyor.

İddialara göre Havertz için 120 milyon euroluk bonservis bedeli hazırlayan Liverpool, bütçeyi oyuncuyu devlerin eline bırakmamak için oluşturduğu kaydediliyor. Barcelona, Bayern Münih ve Manchester United'ın radarında olduğu iddia edilen Kai Havertz için Ocak ayında olmasa bile sezon sonunda Liverpool'un transfer operasyonuna dahil edileceği ifade ediliyor.

11 yaşından bu yana Leverkusen forması giyen Havertz 10 numara pozisyonunda oynuyor. Hücum özelliklerini golleriyle süsleyebilen 21 yaşındaki isim geçen sezon 34 maçta 17 gol atarak dikkatleri üzerine çekmişti. Havertz'in Almanya Milli Takımı ile Euro 2020'ye gitmesine de kesin gözüyle bakılıyor.

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