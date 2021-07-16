Liverpool'dan Interli Nicolo Barella'ya 70 milyon Euro

Kadrosunda küçülmeye gitmeye çalışan Inter'de orta sahanın genç yıldızı Nicolo Barella'ya Liverpool talip oldu.

La Repubblica'ya göre Inter, satmayı düşünmemesine rağmen Liverpool tarafından 70 milyon Euro'luk teklif aldı. Jürgen Klopp'un Wijnaldum'un ayrılığından sonra o bölgedeki boşluğu doldurmak istediği İtalyan oyuncunun transferi için yönetime baskı yaptığı belirtiliyor.

Inter cephesinde ise satmaya niyetli olmamalarına rağmen yüksek bonservis bedeli nedeniyle düşünmek için süre istediği ifade ediliyor.

İtalya Serie A'da geçen sezon 36 maça çıkan 24 yaşındaki orta saha oyuncusu 7 asistlik katkı sağladı.

(SPORX)



