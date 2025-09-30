SPOR

Liverpool'dan maç önü havai fişek açıklaması! Galatasaray taraftarı otelin önünde şov yapmıştı

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Liverpool ile karşılaşacak olan Galatasaray'da taraftarlar, dün akşam saatlerinde İngiliz ekibinin konakladığı otelin önünde hava fişek patlatmıştı. Liverpool teknik direktörü Arne Slot yaşanan bu olay sonrası maç önü konuştu.

Emre Şen

Şampiyonlar Ligi'ndeki kritik maç öncesi Galatasaray taraftarı, Liverpool’un konakladığı otelin önünde sabaha karşı havai fişeklerle gürültülü bir şov yapmıştı. Liverpool cephesi yaşanan bu olay hakkında konuştu.

"ÇOK İYİ UYUDUM"

Liverpool Teknik Direktörü Arne Slot, "Duydum ama kendim duymadım. İhtişam ve seremoni var. Etkileyiciydiler. Otelin arkasındaydım o yüzden kendim duymadım. Ya da çok iyi uyudum (Gülerek). Bunlar olur." ifadelerini kullandı.

"BİRKAÇ GÜN İÇİNDE CHELSEA İLE BİR BÜYÜK MAÇA DAHA ÇIKACAĞIZ"

Arne Slot, "Fikstürümüz yoğun. Birkaç gün içinde Chelsea ile bir büyük maça daha çıkacağız. Bu doğrultuda bütün kadromuzu kullanmalıyız. Bunu söylemiştim. Şunu da söyleyeyim. Bu sezon birçok maçımızda oyuna sonradan giren oyuncularımız ciddi etki yaptı." dedi.

