Liverpool'da çifte ayrılık

İngiltere Premier League ekiplerinden Liverpool, Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu ile kapattığı sezonun ardından kadro çalışmalarına başladı.

LIVERPOOL'DAN HARİKA GEÇİT TÖRENİ

Liverpool'un resmi sitesinden yapılan açıklamaya göre takımla olan sözleşmesi sona eren iki oyuncuya veda edildi. Chelsea'dan 2013'te transfer edilen forvet Daniel Sturridge ve 2014'te Sevilla'dan alınan sol bek Alberto Moreno ile Liverpool'un yolları ayrıldı.

Liverpool'da toplamda 160 maça çıkan Sturridge 68 gol 26 asist ile mücadele ederken, 141 kez sahaya çıkan Moreno ise 3 gol 11 asist ile oynadı.

