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Liverpool, genç oyuncusu Neco Williams'ın sözleşmesini yeniledi

İNGİLTERE HABERLERİ  | 17.08.2020 22:46 | Son Güncelleme

İngiltere Premier Lig şampiyonu Liverpool, altyapısından yetişen Galli futbolcu Neco Williams ile yeni sözleşme imzalandığını açıkladı.

Liverpool, genç oyuncusu Neco Williams'ın sözleşmesini yeniledi

Galler 19 Yaş Altı Milli Takımı'nda da oynayan sağ bekle yapılan kontratın süresine ilişkin bilgi verilmedi ancak İngiliz basını, Williams'ın kendisini 5 yıllığına Liverpool'a bağladığını paylaştı.

19 yaşındaki oyuncu, ilk kez 2019'un ekim ayında giydiği Liverpool A Takımı formasıyla 6'sı Premier Lig olmak üzere 11 resmi maça çıktı.

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