Liverpool, Jordan Henderson'ın sözleşmesini uzattı

Kulüpten yapılan açıklamada, 28 yaşındaki takım kaptanı Henderson ile uzun süreli sözleşme imzalandığı bildirildi.
İngiltere basınında, Henderson'ın 5 yıllık yeni sözleşmeye imza attığı öne sürüldü.
Sunderland'den 2011'de transfer edilen tecrübeli futbolcu, şu ana kadar takımıyla 283 maça çıktı ve 24 gol attı.
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