Liverpool kafayı bozdu! Salah'ın yerine transfer rekoru kıracak hamle geliyor

Premier Lig ekibi Liverpool, Mohamed Salah yerine ses getirecek bir transfer yapmaya hazırlanıyor. 33 yaşına gelen Mısırlı oyuncu için İngiliz devi, Bayern Münih'ten Michael Olise'yi gündemine aldı.

Emre Şen
İngiltere Premier Lig devi Liverpool, 33 yaşına gelen yıldızı Mohamed Salah sonrası ses getirecek bir imza attırmaya hazırlanıyor.

REKOR TRANSFER TEKLİFİ

İngiliz basınında yer alan haberlere göre Liverpool, Bayern Münih'in yıldızı Olise için 172 milyon Euro'luk rekor bir teklif yapmaya hazırlanıyor.

LIVERPOOL'A SICAK BAKIYOR

Bayern Münih'te forma giyen 23 yaşındaki Fransız futbolcu, Liverpool'un ilgisinden bir hayli memnun olmuş durumda. Kulüplerin anlaşmasını bekleyen Olise, Liverpool'un kendisi için yapacağı teklifi düşünmeden kabul edecek. Bayern Münih ile sözleşmesi 2029 yılına kadar süren Olise'nin güncel piyasa değeri 100 milyon Euro olarak gösteriliyor. Liverpool'un planı, genç yıldızı uzun vadeli bir proje olarak kadroya katmak.

