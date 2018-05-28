Liverpool, Karius için kararını verdi! Hedefte Alisson Becker var

Liverpool, Kiev’de oynanan Şampiyonlar Ligi finalinde önce Muhammed Salah’ın sakatlığı, sonrasında da Karius’un hatalarıyla büyük üzüntü yaşadı. Loris Karius’un gösterdiği performansla birlikte yeni sezon transfer çalışmalarında Liverpool’un ilk hedefi kaleci transferi olacak.
İngiliz medyasında da Liverpool’un kaleci arayışı içinde olduğuna vurgu yapıldı. Guardian ve Telegraph’ın haberine göre göre teknik direktör Jurgen Klopp, transfer öneminde önceliği 1 numaralı transfere verdi.
Simon Mignolet’den de istenileni alamayan Klopp, yaz dönemindeki ilk imzasıyla kaleyi sağalama almak istiyor. Liverpool’un Roma'nın Brezilyalı kalecisi Alisson Becker transferindeki en büyük rakibi ise Şampiyonlar Ligi finalinde kaybettiği Real Madrid…
Becker, Brezilya’nın Internacional takımından 8 milyon Euro bonservis bedeli ödenerek transfer edildi. Ülkesinin milli takım formasını Rusya’da düzenlenecek Dünya Kupası’nda da giyecek olan Alisson için bu yaz birçok kulüp Roma’nın kapasını çalacak.
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