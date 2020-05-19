Liverpool, Karius'u istemiyor!

Beşiktaş'ın Liverpool'dan iki sezonluk kiraladığı fakat alacakalrı nedeniyle kiralık sözleşmesini fesheden Loris Karius, İngiliz ekibine geri döndü.

İngiltere Premier Lig ekipleri antrenmanlara başlamaya hazırlanırken Loris Karius'un takımla çalışamayacağı belirtildi.

Liverpool Echo'nun haberine göre takımın Premier Lig kadrosuna kayıtlı olmayan Alman kaleci, takım çalışmalarında yer alamayacak ve hazırlıklarını bireysel olarak sürdürebilecek.

