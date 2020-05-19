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Liverpool, Karius'u istemiyor!

BEŞİKTAŞ HABERLERİ  | 19.05.2020 19:55 | Son Güncelleme

Beşiktaş ile olan kiralık sözleşmesini feshedip takımı Liverpool'a dönen Loris Karius'un takımın kayıtlı oyuncuları arasında olmaması nedeniyle takımla çalışmalara çıkamayacağı belirtildi.

Liverpool, Karius'u istemiyor!

Beşiktaş'ın Liverpool'dan iki sezonluk kiraladığı fakat alacakalrı nedeniyle kiralık sözleşmesini fesheden Loris Karius, İngiliz ekibine geri döndü.

İngiltere Premier Lig ekipleri antrenmanlara başlamaya hazırlanırken Loris Karius'un takımla çalışamayacağı belirtildi.

Liverpool Echo'nun haberine göre takımın Premier Lig kadrosuna kayıtlı olmayan Alman kaleci, takım çalışmalarında yer alamayacak ve hazırlıklarını bireysel olarak sürdürebilecek.

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