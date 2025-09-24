Liverpool, Lig Kupası'nda Southampton'ı Zorlanarak Eledi

Kırmızılar, rotasyonlu kadroyla tur atladı. Mohamed Salah dinlendirildi.

Liverpool, Lig Kupası'nda Southampton'ı konuk etti. Teknik direktör Arne Slot, Premier Lig'deki yoğun fikstür nedeniyle as oyuncularını dinlendirerek, gençlere ve az forma şansı bulan isimlere şans verdi. Mohamed Salah gibi yıldız isimler kadroda yer almazken, kaleyi Mamardaşvili korudu.

ROTASYONLA DA OLSA KAZANMAYI BİLDİ!

Maça hızlı başlayan Liverpool, ilk dakikalarda İsak ile gol fırsatını değerlendiremedi. Southampton kalecisi McCarthy, İsak'ın şutunu kurtararak gole izin vermedi. İlk yarının sonlarına doğru Liverpool, İsak'ın golüyle 1-0 öne geçti. İkinci yarıda Southampton, Charles'ın golüyle beraberliği yakaladı. Ancak Liverpool, Ekitike'nin golüyle tekrar öne geçti ve maçı 2-1 kazandı. Maç boyunca Liverpool'un genç oyuncuları ve yedekleri, performanslarıyla dikkat çekti. Özellikle kaleci Mamardaşvili ve stoper Leoni, ilk maçlarında güven veren bir oyun sergilediler. Arne Slot'un rotasyon kararı, takımın derinliğini göstermesi açısından önemliydi. Liverpool, bu galibiyetle Lig Kupası'nda bir üst tura yükselirken, genç oyuncular da kendilerini gösterme fırsatı buldu. Liverpool'un genç oyuncularının performansı, gelecekteki potansiyelleri hakkında umut verici sinyaller verdi. Özellikle hücum hattında İsak ve Ekitike'nin uyumu dikkat çekti. Orta sahada ise genç oyuncuların dinamizmi, takımın oyununa olumlu katkı sağladı. Savunmada ise Leoni'nin tecrübeli isimlerle uyumu, gelecek için önemli bir işaret olarak değerlendirildi. Liverpool'un rotasyonlu kadrosuyla kazanması, takımın geniş bir oyuncu havuzuna sahip olduğunu ve her oyuncunun forma giyebilecek kapasitede olduğunu gösterdi. Bu durum, sezonun geri kalanı için teknik direktör Arne Slot'un elini güçlendirecek.

Maçın ardından açıklamalarda bulunan Arne Slot, genç oyuncuların performansından memnun olduğunu ve onlara daha fazla fırsat vereceğini belirtti. Slot, ayrıca Mohamed Salah'ın dinlendirilmesinin, yoğun fikstür nedeniyle alınan bir önlem olduğunu ve Salah'ın önümüzdeki maçlarda takıma döneceğini söyledi. Liverpool'un Lig Kupası'ndaki yolculuğu, genç oyuncuların gelişimi ve takımın derinliği açısından önemli bir fırsat sunuyor. Kırmızılar, bu turnuvada da iddialı olduklarını gösterirken, genç oyuncular da kendilerini kanıtlama imkanı buluyor.

Liverpool, rotasyonlu kadrosuyla Southampton'ı mağlup ederek Lig Kupası'nda bir üst tura yükseldi. Genç oyuncuların performansı, gelecekteki potansiyelleri hakkında umut verici sinyaller verdi.