Derbi performansı eleştirilmişti! Arda Ünyay'dan sosyal medya tepkisi

Süper Lig'de Fenerbahçe'ye karşı oynanan derbinin son saniyelerinde Jhon Duran'ın golüne engel olamayan Galatasaray'da genç futbolcu Arda Ünyay'a tekiler yükseldi. Gelen tepkiler üzerine genç futbolcudan tepki geldi.

TEPKİLER GELMİŞTİ!

Galatasaraylı taraftarlar, Fenerbahçe maçının son anlarında gelen bu golün ardından genç futbolcu Arda Ünyay'a büyük tepki gösterdi. Sosyal medyada yapılan yorumlarda genç futbolcunun rakibine üstünlük kuramadığı, Jhon Duran'a rahatça şut izni verdiğini ifade edildi.

HAREKETE GEÇTİ!

Arda Ünyay, Instagram'da son paylaşımını yorumlara kapattı. Genç futbolcunun önce Union SG ile oynanan Avrupa maçında kırmızı kart görüp oyundan atılması ve Fenerbahçe derbisinde Jhon Duran'ın golünde kafa vurdurması sonrası oldukça üzgün olduğu gelen bilgiler arasında.