SPOR

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Galatasaray

Derbi performansı eleştirilmişti! Arda Ünyay'dan sosyal medya tepkisi

Galatasaray'da Fenerbahçe ile 1-1 biten derbinin ardından genç futbolcu Arda Ünyay tepkilerin hedefi olmuştu. Genç futbolcu sosyal medyadan gelen tepkiler üzerine harekete geçti. | Galatasaray haberleri

Derbi performansı eleştirilmişti! Arda Ünyay'dan sosyal medya tepkisi
Burak Kavuncu
Arda Ünyay

Arda Ünyay

TR Türkiye
Yaş: 18 / Pozisyon Defans
Oynadığı Takım: Galatasaray
Tüm İstatistikler İçin Tıklayın

Süper Lig'de Fenerbahçe'ye karşı oynanan derbinin son saniyelerinde Jhon Duran'ın golüne engel olamayan Galatasaray'da genç futbolcu Arda Ünyay'a tekiler yükseldi. Gelen tepkiler üzerine genç futbolcudan tepki geldi.

TEPKİLER GELMİŞTİ!

Derbi performansı eleştirilmişti! Arda Ünyay dan sosyal medya tepkisi 1

Galatasaraylı taraftarlar, Fenerbahçe maçının son anlarında gelen bu golün ardından genç futbolcu Arda Ünyay'a büyük tepki gösterdi. Sosyal medyada yapılan yorumlarda genç futbolcunun rakibine üstünlük kuramadığı, Jhon Duran'a rahatça şut izni verdiğini ifade edildi.

HAREKETE GEÇTİ!

Derbi performansı eleştirilmişti! Arda Ünyay dan sosyal medya tepkisi 2

Arda Ünyay, Instagram'da son paylaşımını yorumlara kapattı. Genç futbolcunun önce Union SG ile oynanan Avrupa maçında kırmızı kart görüp oyundan atılması ve Fenerbahçe derbisinde Jhon Duran'ın golünde kafa vurdurması sonrası oldukça üzgün olduğu gelen bilgiler arasında.

Canlı Skor

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Galatasaray'dan hakem Yasin Kol hakkında paylaşım!Galatasaray'dan hakem Yasin Kol hakkında paylaşım!
Fenerbahçe'de sponsorluk değişimi! Otokoç gidiyor! Ülker geliyorFenerbahçe'de sponsorluk değişimi! Otokoç gidiyor! Ülker geliyor
Anahtar Kelimeler:
Derbi son dakika fenerbahçe galatasaray Arda Ünyay
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Çok istediği düğün hayatına mal oldu! Gelin kaçtı, baba kendini astı

Çok istediği düğün hayatına mal oldu! Gelin kaçtı, baba kendini astı

Bu kahveye dikkat: Bir kişinin kalbi durdu, entübe edildi!

Bu kahveye dikkat: Bir kişinin kalbi durdu, entübe edildi!

Galatasaray taraftarı ateş püskürdü: "Puan kaybının sorumlusu sensin"

Galatasaray taraftarı ateş püskürdü: "Puan kaybının sorumlusu sensin"

Günlerdir yoğun bakımda! Ünlü oyuncudan haber var

Günlerdir yoğun bakımda! Ünlü oyuncudan haber var

Yasak geliyor! İşin bir de maaş boyutu var 'O zaman düşmesin'

Yasak geliyor! İşin bir de maaş boyutu var 'O zaman düşmesin'

'Gürcistan'a kaçtı' Tezgahta yoğunluk başladı: Rağbet çok

'Gürcistan'a kaçtı' Tezgahta yoğunluk başladı: Rağbet çok

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.