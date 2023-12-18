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Liverpool, Manchester United ile berabere kaldı, Onana kalesinde geçit vermedi!

18.12.2023 08:03 | Son Güncelleme:
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İngiltere Premier Lig'de Liverpool, konuk ettiği Manchester United ile 0-0 berabere kalarak liderlik koltuğunu Arsenal'e bıraktı. Liverpool, 90 dakikada 34 şut attı ama Andre Onana'yı geçemedi.

Liverpool, Manchester United ile berabere kaldı, Onana kalesinde geçit vermedi!
Andre Onana

Andre Onana

KMR Kamerun
Yaş: 27 / Pozisyon Kaleci
Oynadığı Takım: Manchester United
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Ligin 17. haftasında zirveyi yakından ilgilendiren mücadelede, Liverpool, Anfield Stadı'nda Manchester United'ı ağırladı.

Taraflar, yakaladığı gol fırsatlarını değerlendiremedi ve mücadele, başladığı gibi 0-0 eşitlikle sona erdi.

Manchester United'da Diogo Dalot, 90+4. dakikada üst üste gördüğü sarı kartlarla oyundan atıldı.

Bu sonuçla Liverpool, 38 puanla haftayı ikinci sırada tamamladı. 39 puanlı Arsenal ise liderlik koltuğunun yeni sahibi oldu. Manchester United ise 28 puanla 7. sırada yer aldı.

ANDRE ONANA GEÇİT VERMEDİ

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Manchester United'da eleştirilerin odağı haline gelen Onana, kendisine çekilen 34 şutu da kurtararak büyük bir istatistiğe imza attı. Toplamda %69 topla oynama istatistiği elde eden Liverpool, Manchester United kalecisi Onana'yı geçemedi. Onana'nın bu performansı sonrası Altay Bayındır'ın forma bulma şansı iyiden iyiye azaldı.

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