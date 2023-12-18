Liverpool, Manchester United ile berabere kaldı, Onana kalesinde geçit vermedi!

Ligin 17. haftasında zirveyi yakından ilgilendiren mücadelede, Liverpool, Anfield Stadı'nda Manchester United'ı ağırladı.

Taraflar, yakaladığı gol fırsatlarını değerlendiremedi ve mücadele, başladığı gibi 0-0 eşitlikle sona erdi.

Manchester United'da Diogo Dalot, 90+4. dakikada üst üste gördüğü sarı kartlarla oyundan atıldı.

Bu sonuçla Liverpool, 38 puanla haftayı ikinci sırada tamamladı. 39 puanlı Arsenal ise liderlik koltuğunun yeni sahibi oldu. Manchester United ise 28 puanla 7. sırada yer aldı.

ANDRE ONANA GEÇİT VERMEDİ

Manchester United'da eleştirilerin odağı haline gelen Onana, kendisine çekilen 34 şutu da kurtararak büyük bir istatistiğe imza attı. Toplamda %69 topla oynama istatistiği elde eden Liverpool, Manchester United kalecisi Onana'yı geçemedi. Onana'nın bu performansı sonrası Altay Bayındır'ın forma bulma şansı iyiden iyiye azaldı.





