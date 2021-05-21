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Liverpool taraftarlar kurulu oluşturacak

21.05.2021 07:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İngiltere Premier Lig ekibi Liverpool, taraftarlarının, kulübün karar alma süreçlerinde söz sahibi olabilmeleri için yeni bir kurul oluşturacak.

Liverpool taraftarlar kurulu oluşturacak

Avrupa Süper Ligi girişiminin kurucuları arasında yer alan ancak uluslararası futbol camiası ve taraftarların tepkisi üzerine projeden çekilen Liverpool, taraftarlarının yönetim mekanizmasında temsil edilmesine olanak sağlayacak.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, yeni sezon öncesi oluşturulacak Liverpool Taraftarlar Kurulu, çeşitli taraftar gruplarının temsilcilerini bünyesinde barındıracak. Söz konusu kurulu yürütmekten Resmi Liverpool Destekçileri Vakfı sorumlu olacak.

Kulüp yetkilileri ve başkan ile düzenli toplantılar yapacak taraftarlar kurulu, taraftarları ilgilendiren stratejik konular ortaya çıktığında icra kurulu toplantılarına davet edilecek.

KAYNAK: AA
FOTOĞRAF: AA

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