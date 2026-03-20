Liverpool'un ırkçılık iddialarına Galatasaray'dan tepki! "Ucuz oyunlar peşinde..."

Galatasaray Genel Sekreteri Eray Yazgan, Liverpool'un ırkçılık iddialarına tepki gösterdi.

"NOA LANG OLAYININ ÜZERİNİ ÖRTME ÇABASI!"

A Spor ekranlarına bağlanan Galatasaray Genel Sekreteri Eray Yazgan: "Liverpool tarafından kulübümüze veya oyuncumuza yönelik tek bir özür dahi yapılmadı. Bu kabul edilemez. Bu suskunluk ve sorumluluğu görmezden gelmek olayın üzerini örtme çabasıdır.

Liverpool özür bile dememişken, bir de bunun üstüne kendi oyuncuları Konate'ye yönelik sosyal medyada yapıldığını iddia ettikleri hayali söylemleri gündeme taşıyarak, konuyu farklı bir yöne çekmeye çalıştıklarını görüyoruz. Ortada oyuncu sağlığını tehdit eden ciddi bir durum varken, Liverpool gündem değiştirmeye çalışıyor."

"UCUZ OYUNLAR PEŞİNDE!"

"Futbol kültürüyle övünen bir kulübün stadında bunların yaşanması kabul edilemez. Biz bu işin peşini bırakmayacağız.

Galatasaray olarak ırkçılığa karşı duruşumuz nettir. Ama ortada çok somut bir güvenlik ihlali ve oyuncu sağlığını etkileyen olay varken bu açıklama algı yönetiminden öte değildir. Liverpool ceza alacaklarını anladıkları için ucuz oyunlar peşinde."

"UEFA RESEN SORUŞTURMA BAŞLATTI!"

"UEFA bu konuda resen bir soruşturma başlattı. UEFA merkeziyle de temasa geçtik. Bu işin sorumluları kimse, bu kişilerin bulunup bir an evvel cezalandırılması gerekiyor."

NE OLMUŞTU?

'"İĞRENÇ! TİKSİNTİ..."

İngiliz ekibi Liverpool defans oyuncuları Konate'nin Osimhen'in sakatlandığı pozisyonun ardından maçın bitimiyle sosyal medyadan ırkçılığa maruz kalan mesajlar aldığını açıkladı ve bu duruma şiddetle karşı çıktığı bir mesaj yayınladı...

"Liverpool FC, sosyal medyada Ibrahima Konate'ye yöneltilen alçakça ve iğrenç ırkçı tacizden dehşete düşmüş ve tiksinti duymaktadır. Bu davranış kesinlikle kabul edilemez. Bu davranış insanlık dışı, korkakça ve nefretten kaynaklanıyor. Irkçılığın futbolda, toplumda ve hiçbir yerde yeri yoktur.

Sosyal medya şirketleri sorumluluk almalı ve hemen harekete geçmelidir. Bu platformlar, bu tür tacizleri önlemek için gerekli güce, teknolojiye ve kaynaklara sahiptir, ancak çoğu zaman bunu yapmamaktadır. Irkçı nefretin kontrolsüz bir şekilde yayılmasına izin vermek bir tercihtir ve bu tercih, futbol dünyasındaki oyunculara, ailelere ve topluluklara zarar vermeye devam etmektedir."

PREMIER LİG AÇIKLAMA YAPTI! "DEHŞETE DÜŞMÜŞ DURUMDAYIZ..."

Premier Lig'in resmî hesabından ise konuyla ilgili şu ifadelere yer verildi:

"Liverpool Football Club ile birlikte, Ibrahima Konate'ye yönelik iğrenç ırkçı istismarı en güçlü şekilde kınıyor; oyuncuya ve kulübe tam desteğimizi sunduğumuzu ifade ediyoruz. Oyuncuların sosyal medyada maruz kaldığı süregelen ırkçılık karşısında dehşete düşmüş durumdayız.

Ayrımcı istismarın futbolda ya da daha geniş toplumda kesinlikle yeri yoktur. Başkalarına yönelik istismarı tercih eden hiç kimse bu oyunda hoş karşılanmaz ve gerçek bir taraftar değildir. Bu sorunun ele alınması için daha fazlasının yapılması gerektiği açıktır ve bunun herkes için öncelik olmaya devam etmesini sağlamak adına kulüpler, futbol otoriteleri, kolluk kuvvetleri ve sosyal medya şirketleriyle birlikte çalışacağız. Tespit edilip ayrımcılıktan suçlu bulunan kişiler, kulüp yasakları ve yasal kovuşturma dahil olmak üzere en ağır yaptırımlarla karşı karşıya kalacaktır."