Liverpool'un yıldızı Georgino Wijnaldum'dan Fenerbahçe açıklaması!

İngiltere Premier Lig takımlarından Liverpool'da forma giyen Georginio Wijnaldum'un adı Fenerbahçe ile anıldı. Bu iddialara Hollandalı futbolcu ilk kez cevap verdi ve çıkan haberlere şaşırdığını söyledi.

"FENERBAHÇE İDDİALARINA GÜLDÜM"

Georginio Wijnaldum, Fenerbahçe haberlerinin gerçeklil payının olmadığını vurgulayarak "Bu medyanın spekülasyonuydu, bu iddialara güldüm. Kulübe ayrılıp ayrılamayacağımı sorduğumu bile okudum. Kulüple hiç konuşmadım." dedi.

"SANIRIM COCU, FENERBAHÇE'DE DİYE..."

Fenerbahçe ve Türkiye iddialarıyla ilgili sözlerine devam eden 27 yaşındaki orta saha oyuncusu, "Dışarıdan bakıldığında, Liverpool sürekli oyuncu aldığı için takımdan ayrılacak isimler olacağı düşünülüyor. Liverpool iyi oyunculara sahip olsa bile daima yeni oyuncular alacaktır. Fakat Türkiye'ye gideceğim iddiasını medya çıkardı. Belki Fenerbahçe'nin başında Phillip Cocu olduğu için ve benim daha önce iki yıl onunla çalıştığım için bu iddialar çıktı. Medyaya bu haberi kimin verdiğini bilmiyorum ama o ben değilim." ifadelerini kullandı.

(Sporx)

