Liverpool'un yıldızı Salah gizli gizli anlaşma yapmış!

Dünya futbolunun en yetenekli oyuncuları arasında gösterilen Mohamed Salah da Suudi Arabistan kervanına katılıyor. Liverpool ile sözleşmesi devam eden yıldız oyuncunun gizli bir anlaşma yaptığı iddia ediliyor.

"ANLAŞMA OLDUĞUNU BİLİYORUM"

Daha önce İngiltere'de forma giymiş Mısırlı oyuncu Mido, "Suudi yatırım grubu ile Liverpool ve Salah'ın temsilcileri arasında birkaç toplantı yapılmış olabileceğini biliyorum. Salah'ın Suudi Arabistan'a gitmesi için bir anlaşma olduğunu biliyorum." diyerek gizli anlaşmanın yapıldığını iddia etti.

Liverpool ile bu sezon 32 maça çıkan Salah, 21 gol atıp 13 asist yaptı.





