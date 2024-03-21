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Liverpool'un yıldızı Salah gizli gizli anlaşma yapmış!

Emre Şen Emre Şen Mynet Spor Servisi Sorumlusu
21.03.2024 11:45
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Sözleşmesi önümüzdeki yıl sona erecek Mohamed Salah ile ilgili ilginç bir iddia ortaya atıldı. Sezon başında Suudi Arabistan ekiplerini reddederek Liverpool'da kalan Mısırlı oyuncunun takımdan ayrılmak üzere olduğu öne sürüldü.

Liverpool'un yıldızı Salah gizli gizli anlaşma yapmış!
Mohamed Salah

Mohamed Salah

MSR Mısır
Yaş: 32 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Liverpool
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Dünya futbolunun en yetenekli oyuncuları arasında gösterilen Mohamed Salah da Suudi Arabistan kervanına katılıyor. Liverpool ile sözleşmesi devam eden yıldız oyuncunun gizli bir anlaşma yaptığı iddia ediliyor.

"ANLAŞMA OLDUĞUNU BİLİYORUM"

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Daha önce İngiltere'de forma giymiş Mısırlı oyuncu Mido, "Suudi yatırım grubu ile Liverpool ve Salah'ın temsilcileri arasında birkaç toplantı yapılmış olabileceğini biliyorum. Salah'ın Suudi Arabistan'a gitmesi için bir anlaşma olduğunu biliyorum." diyerek gizli anlaşmanın yapıldığını iddia etti.

Liverpool ile bu sezon 32 maça çıkan Salah, 21 gol atıp 13 asist yaptı.

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Liverpool salah mohamed sözleşme ekipleri
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