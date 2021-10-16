Liverpool, Watford'u dağıttı: 5-0

Premier Lig'de 8. hafta mücadelesinde Claudio Ranieri'nin takımı Watford ile Jürgen Klopp'ün çalıştırdığı Liverpool kozlarını paylaştı.

Vicarage Road'da oynanan karşılaşmada konuk takım Liverpool, 5-0'lık skorla kazandı. Liverpool'un gollerini 9. dakikada Sadio Mane, 46, 52 ve 90'da Roberto Firmino ile 54'te Muhammed Salah kaydetti.

A Milli futbolcu Ozan Tufan yedek kulübesinde yer aldı ve şans bulamadı.

Liverpool'da Sadio Mane, Premier Lig'de 100 gole ulaşarak Drogba ve Salah'ın ardından bunu başaran 3. Afrikalı futbolcu oldu.

Alınan bu sonucun ardından Watford 7 puanda kalarak bu sezonki 5. yenilgisini aldı. Liverpool ise 18 puana ulaşarak yenilmezlik serisini devam ettirdi.

Ligin bir sonraki haftasında Watford, Everton deplasmanına gidecek. Liverpool, Manchester United'a konuk olacak.

