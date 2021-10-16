SPOR

CANLI
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. İngiltere
  4. Liverpool, Watford'u dağıttı: 5-0

Liverpool, Watford'u dağıttı: 5-0

16.10.2021 17:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Premier Lig'de 8. hafta mücadelesinde Liverpool, Watford deplasmanında 5-0'lık skorla kazandı.

Liverpool, Watford'u dağıttı: 5-0

Premier Lig'de 8. hafta mücadelesinde Claudio Ranieri'nin takımı Watford ile Jürgen Klopp'ün çalıştırdığı Liverpool kozlarını paylaştı.

Vicarage Road'da oynanan karşılaşmada konuk takım Liverpool, 5-0'lık skorla kazandı. Liverpool'un gollerini 9. dakikada Sadio Mane, 46, 52 ve 90'da Roberto Firmino ile 54'te Muhammed Salah kaydetti.

A Milli futbolcu Ozan Tufan yedek kulübesinde yer aldı ve şans bulamadı.

Liverpool'da Sadio Mane, Premier Lig'de 100 gole ulaşarak Drogba ve Salah'ın ardından bunu başaran 3. Afrikalı futbolcu oldu.

Alınan bu sonucun ardından Watford 7 puanda kalarak bu sezonki 5. yenilgisini aldı. Liverpool ise 18 puana ulaşarak yenilmezlik serisini devam ettirdi.

Ligin bir sonraki haftasında Watford, Everton deplasmanına gidecek. Liverpool, Manchester United'a konuk olacak.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Cumhurbaşkanı Erdoğan konvoyu durdurup sohbet etti! "Kasımpaşa'da beraberdik"Cumhurbaşkanı Erdoğan konvoyu durdurup sohbet etti! "Kasımpaşa'da beraberdik"
İzlediği filmden etkilendi! Yolda gören durdurup fotoğraf çekiyorİzlediği filmden etkilendi! Yolda gören durdurup fotoğraf çekiyor
Squid Game'in yıldızından beklenmedik itiraf!Squid Game'in yıldızından beklenmedik itiraf!
Anahtar Kelimeler:
Liverpool
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Yeğenlerini okuldan alan Alişan'a velilerden tepki!

Yeğenlerini okuldan alan Alişan'a velilerden tepki!

Vücudundaki değişikliği fark etti bu işe soyundu!

Vücudundaki değişikliği fark etti bu işe soyundu!

Başakşehir'den Beşiktaş'a ilginç gönderme

Başakşehir'den Beşiktaş'a ilginç gönderme

Beşiktaş'ta sakatlık şoku! Kritik maçlarda yok

Beşiktaş'ta sakatlık şoku! Kritik maçlarda yok

Volkan Demirel'e canlı yayında uyarı geldi

Volkan Demirel'e canlı yayında uyarı geldi

Emre Belözoğlu'ndan dikkat çeken gol sevinci

Emre Belözoğlu'ndan dikkat çeken gol sevinci

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Halil Umut Meler'in yönettiği maç tarihe geçti

Halil Umut Meler'in yönettiği maç tarihe geçti

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Marcao'dan bir skandal daha! Uslanmıyor

Marcao'dan bir skandal daha! Uslanmıyor

Kanınız donacak! İşte o iddia

Kanınız donacak! İşte o iddia

Millilerden harika geri dönüş

Millilerden harika geri dönüş

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.