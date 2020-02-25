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Liverpool-West Ham United maç sonucu: 3-2

İNGİLTERE HABERLERİ  | 25.02.2020 07:57 | Son Güncelleme

İngiltere Premier Lig'in 27. haftasında Liverpool, 2-1 geriye düştüğü West Ham United maçını 3-2 kazandı.

Liverpool-West Ham United maç sonucu: 3-2

Puan tablosunun zirvesindeki Liverpool, haftanın kapanış mücadalesinde West Ham United'ı ağırladı. Liverpool, Wijnaldum'un 9, Salah'ın 68 ve Mane'nin 81. dakikadaki golleriyle sahadan 3-2 galip ayrıldı.

West Ham United'ın gollerini ise 12. dakikada Diop ve 54. dakikada Fornals kaydetti. Peş peşe 18. galibiyetine imza atan Liverpool, Manchester City'nin 2017-18 sezonunda kırdığı İngiltere liginin en uzun galibiyet serisi rekoruna da ortak oldu.

Puanını 79'a, ligdeki yenilmezlik serisini ise 44 karşılaşmaya çıkaran Liverpool, en yakın takipçisi Manchester City ile arasındaki 22 puanlık farkı korudu.

(AA)

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