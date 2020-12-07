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Liverpool, Wolves'u paramparça etti

İNGİLTERE HABERLERİ  | 07.12.2020 07:37 | Son Güncelleme

Premier Lig'in 11. haftasında Liverpool ile Wolverhampton karşı karşıya geldi.

Liverpool, Wolves'u paramparça etti

Premier Lig'de 11. hafta mücadelesinde Liverpool ile Wolverhampton, Anfield Road'da karşılaştı. Liverpool, maçı 4-0 kazandı.

Liverpool'un golleri; 24. dakikada Muhammed Salah, 58. dakikada Giorginio Wijnaldum, 67. dakikada Joel Matip ve 78. dakikada Semedo(KK)'dan geldi.

Bu sonuçla birlikte Liverpool, puanını 24 yaptı. Wolverhampton ise 17 puanda kaldı.

Premier Lig'in 12. haftasında Liverpool, Fulham deplasmanına gidecek. Wolverhampton ise aynı haftada sahasında Aston Villa'yı ağırlayacak.

LIVERPOOL SAHASINDA ŞANS TANIMIYOR

Kırmızılar, sahasında çıktığı son 65 maçta yenilgi yüzü görmedi. Bu alanda Premier Lig'in en uzun ikinci serisine imza atan Liverpool, bu maçların 54'ünü kazandı.

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