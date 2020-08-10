SPOR
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. İngiltere
  4. Liverpool, Yunan futbolcu Tsimikas'ı kadrosuna kattı

Liverpool, Yunan futbolcu Tsimikas'ı kadrosuna kattı

İNGİLTERE HABERLERİ  | 10.08.2020 21:57 | Son Güncelleme

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Liverpool, Yunan sol bek Kostas Tsimikas'ı renklerine bağladı.

Liverpool, Yunan futbolcu Tsimikas'ı kadrosuna kattı

Ligde 30 yıllık şampiyonluk hasretine son veren "Kırmızılar", Olympiakos forması giyen 24 yaşındaki Yunan futbolcuyu kadrosuna kattı.

Beş yıllık sözleşme imzalanan Tsimikas'ın bonservisi için İngiliz kulübünün kasasından 11,7 milyon sterlin çıktığı basına yansıdı.

Tsimikas, geçen sezon Yunan temsilcisinde tüm kulvarlarda 46 maçta görev yapmıştı.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Masal tadında odalar için sevimli beşiklerMasal tadında odalar için sevimli beşikler
İki dünya devi Çağlar için yarışıyor!İki dünya devi Çağlar için yarışıyor!
Sezonun son derbisinde heyecan dorukta!Sezonun son derbisinde heyecan dorukta!
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Bir il alarmda! Testlerin yarısı pozitif çıkıyor

Bir il alarmda! Testlerin yarısı pozitif çıkıyor

Havuz başında üstsüz fotoğrafını paylaştı...

Havuz başında üstsüz fotoğrafını paylaştı...

Fenerbahçe'den flaş transfer hamlesi

Fenerbahçe'den flaş transfer hamlesi

Muslera'dan ayrılık açıklaması

Muslera'dan ayrılık açıklaması

Başkan Açıkladı: Mensah için anlaştığımız kulüp...

Başkan Açıkladı: Mensah için anlaştığımız kulüp...

Takım
O
Av
P
Detayları Göster

İlginizi Çekebilir

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

16 yıl sonra yeniden Premier Lig'de

16 yıl sonra yeniden Premier Lig'de

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

Flaş! Ceza CAS'tan döndü

Flaş! Ceza CAS'tan döndü

Cinsel organı yırtıldı, maçtan sonra diktim

Cinsel organı yırtıldı, maçtan sonra diktim

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Liverpool, Yunan futbolcu Tsimikas'ı kadrosuna kattı

Liverpool'a Yunan transfer

Liverpool ve Barcelona Çağlar Söyüncü için yarışıyor

İki dünya devi Çağlar için yarışıyor!

Chelsea'nin yıldız oyuncusu Willian, takımdan ayrıldı

Chelsea'de flaş ayrılık

Premier Lig gelecek sezon 5 oyuncu değişikliğini iptal etti

Premier Lig'den flaş karar!

Manchester City, Bournemouth'tan Nathan Ake'i transfer etti

Manchester City yeni transferini açıkladı

Leicester City'nin yıldız ismi James Maddison, bir kızı öpmeye çalıştı!

Yıldız futbolcunun yaptığı hareket olay oldu!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.