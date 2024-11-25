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Liverpool zirvede puan farkını 8’e çıkardı

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
25.11.2024 08:38
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Liverpool, İngiltere Premier Lig’in 12. haftasında Southampton’ı 3-2 mağlup ederek Manchester City’nin yenilgi yaşadığı haftada puan farkını 8’e yükseltti.

Liverpool zirvede puan farkını 8’e çıkardı

Premier Lig’in 12. haftasında lider Liverpool, St. Mary’s Stadyumu’nda Southampton ile karşılaştı. Konuk ekip, 30. dakikada Dominik Szoboszlai’nin golüyle 1-0 öne geçti. Ev sahibinde Adam Armstrong 42. dakikada penaltı atışında kaleci Kelleher’e takılırken, seken topu ağlara gönderdi ve ilk yarı karşılıklı atılan gollerle tamamlandı. Karşılıklı ataklarla geçen ikinci yarının 56. dakikasında Southampton öne geçti. Hızlı gelişen atakta ilk golün sahibi Armstrong, Mateus Fernandes’e asist yaptı. Liverpool’da Teknik Direktör Arne Slot, hücumda oyuncu değişiklikleri yaparken 65’te Mohamed Salah ile eşitliği sağladı. Mısırlı forvet; 83. dakikada bir kez daha sahne alırken, bu kez penaltı atışından golünü attı. Kalan dakikalarda başka gol olmazken Liverpool sahadan 3-2’lik galibiyetle ayrıldı.

3 HAFTALIK SERİ

Sahasında oynadığı Brighton ve Aston Villa galibiyetlerinin ardından Southampton maçında da hata yapmayan Liverpool, üst üste 3. galibiyetini elde etti ve puanını da 31’e çıkardı. Manchester City ise son 3 lig maçında puan alamadı. Evinde Tottenham’a 4-0 kaybeden Manchester City’nin 52 maçlık iç saha yenilmezlik serisi de sona erdi. Alınan bu sonuçların ardından zirvede puan farkı 8’e yükseldi.

SALAH’TAN 16 GOLLÜK KATKI

Mısırlı futbolcu Mohamed Salah, takımının galibiyetinde yine ön plana çıktı. Ligde son 5 maçta fileleri havalandıran Salah, bugün de 2 gole imza attı. 32 yaşındaki futbolcu, bu sezon 10. golünü atarken, 6 kez de gol pası verdi.

5 GÜNDE 2 ZORLU MAÇ BEKLİYOR

Liverpool, 27 Kasım Çarşamba günü UEFA Şampiyonlar Ligi’nde Real Madrid ile karşılaşacak. Bu zorlu müsabakadan 4 gün sonra da şampiyonluk yarışındaki en büyük rakiplerinden Manchester City ile sahasında kozlarını paylaşacak.

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