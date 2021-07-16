Liz Cambage 2020 Tokyo Olimpiyatları’nda yer almayacağını açıkladı

Avustralya Kadın Milli Basketbol Takımı’nın yıldız oyuncularından Liz Cambage, yaşadığı mental problemler sebebiyle 2020 Tokyo Olimpiyatları’nda yer almayacağını açıkladı.

Cambage, Olimpiyatlar Oyunları’nın başlamasına bir hafta kala, yaptığı açıklamada fiziksel ve mental anlamda %100’ünde olmadığını belirterek zihinsel sağlığı için endişe duyması sebebiyle çekildiğini belirtti:

“Beni tanıyan herkes, en büyük hayallerimden birinin Avustralya ile Olimpiyat altın madalyası kazanmak olduğunu bilir. Olimpiyat Oyunlarında yarışan her sporcu fiziksel ve mental anlamda zirvede olmalı, şu anda istediğim ve olmam gereken yerden çok uzakta olduğumu hissediyorum. Geçmişte de mental problemler yaşadığım bir gerçek. Geçtiğimiz aylarda da panik atak ile mücadele ettim. Şu anki durumumla Olimpiyatlar’da yer alabileceğimi düşünmüyorum. Olimpiyat süresince ailemden, arkadaşlarımdan ve taraftarlardan uzak kalmak düşüncesi beni endişelendiriyor. Olimpiyatlar’dan çekildiğimi duyurmak ne kadar kalbimi kırsa da Avustralya ve kendim için en iyisi bu.”

