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Lizzo isyan etti: Defalarca beden aşağılamaya maruz kaldım

16.08.2021 11:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Müzik sektöründe defalarca beden aşağılamaya maruz kaldığını söyleyen Lizzo, "Bir pop yıldızı nasıl şişman olmaya cüret eder?" eleştirilerinin yapıldığını anlattı.

Lizzo isyan etti: Defalarca beden aşağılamaya maruz kaldım

Ünlü rap şarkıcısı Lizzo, verdiği son röportajda müzik endüstrisindeki beden olumlama ve beden aşağılama yaklaşımlarıyla ilgili konuştu. Apple Music’ten Zane Lowe ile konuşan 33 yaşındaki Amerikalı şarkıcı, müzik piyasasında pek çok güzellik standartlarının dışında olduğu gerekçesiyle aşağılandığını söyleyerek, sektördeki beden aşağılamanın bitmesi için çok çalışmak gerektiğini belirtti.

Hiçbir şeyin arkasına saklanma lüksünün olmadığını söyleyen Lizzo, “İnsanların benim için söyleyebileceği en kötü şeyin 'şişman' olduğunu düşünüyorum. Bu en büyük özgüvensizlik nedeni. ‘Bir pop yıldızı nasıl şişman olmaya cüret eder?’ diyorlar” ifadesini kullandı.

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“Pek çok ince beden kutlanırken, büyük bedenlere bu yapılmıyor” diyen Lizzo, "Bu kaideye oturtulmuş veya pop yıldızı olmuş, muhtemelen başka güvensizlikleri veya başka kusurları olan diğer insanlar gibi hissediyorum. Ancak bunu seksi ve pazarlanabilir olma maskesinin arkasına saklayabilirler” dedi.

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"IRKSAL EŞİTSİZLİK DE VAR"

Müzik endüstrisinde büyük bir ırksal eşitsizlik de olduğunu söyleyen Lizzo, “Sistematik olarak marjinalleştirilen bir sürü insan var. Bu arada Grammy’de büyük beden siyah bir kız vardı. Ama büyük beden siyah kadınlar hala hastanelerde doktorlardan ve iş yerlerinde hak ettikleri muameleyi görmezler” diye konuştu. Lizzo, sözlerini, “Daha gidecek çok yolumuz” şeklinde bitirdi.

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Lizzo
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