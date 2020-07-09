Lizzo, kalça dansı yüzünden evden kovuldu

Time dergisi tarafından eğlence dünyasında yılın kişisi (entertainer) olarak gösterilen, 2020 Grammy Ödülleri için 8 dalda aday olan Lizzo'nun başına ilginç bir olay geldi.

Amerikalı ünlü şarkıcı Lizzo, arkadaşları ile tatile gittiği airbnb evinden kovuldu. Şikayet sebebi olarak da Lizzo'nun dans videolarını gösterdi.

Üstelik evin sahibi, Lizzo'nun danslarıyla dalga geçip, sonra da polise "Bana zarar verebilirler" diye şikayet etmekle tehdit etti.

7 günlük tatilin bitmesine 3 gün kala evden ayrılmak zorunda kalan Lizzo ise evin sahibine yine dansla cevap verdi.

Lizzo, "Sayfamı izlediğini biliyorum, bu yüzden sadece bu siyah kızların parlaklığını durduramayacağını bilmeni istiyorum. Bizi dışarı attığın için teşekkürler şimdiki ev zaten daha iyi" notunu düştü.

