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Lizzo Los Angeles Lakers maçında damga vurdu

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.12.2019 15:08 | Son Güncelleme

Popüler kültür ikonlarının sık sık kendini gösterdiği NBA maçlarının ön sırasında bu defa Amerikalı rapçi Lizzo vardı.

Lizzo Los Angeles Lakers maçında damga vurdu

27 Ocak 2020'de sahiplerini bulacak 62. Grammy Ödülleri'ne 8 dalda aday olan Lizzo önceki gün Los Angeles Lakers ile Minnesota Timberwolves arasına oynana NBA maçına damga vurdu.

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31 yaşındaki sanatçı hem neşeli halleriyle hem de kalça kısmı açık elbisesiyle seyircilerin ve objektiflerin ilgi odağı oldu.

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Ünlü rapçi salonda kendi şarkısı Juice çalmaya başlayınca dayanamadı ve kalkıp dans etti.

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LİZZO KİMDİR?

Melissa Jefferson (27 Nisan 1988 doğumlu), bilinen sahne adı ile Lizzo olarak tanınır, Minneapolis, Minnesota'da yaşayan bir Amerikan alternatif hip hop sanatçısıdır kendisi.

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The Chalice, Grrrl Prty, The Clerb, Ellypseas ve Absynthe gibi Indie hip hop gruplarının kurucu üyesidir. İlk albümü Lizzobangers, 2013 yılında piyasaya sürülmüştür.

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İki yıl sonra Lizzobangers, 2015 yılında Big Grrrl Small World takip etmiştir. Halen aktif olarak yeni şarkılar, albümler piyasaya sürmektedir.

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Anahtar Kelimeler:
lizzo Lakers maçı

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Okuyucu Yorumları 7 yorum
Bazı insanlar marjinal olmak adına ne acayip şeyler yapıyorlar. Rezillik başka bir şey değil. Kim bilir 20 yıl sonra falan neler olacak.
insanlar artık uzaktan çok rahat kontrol ediliyor,buna her şey dahil.kisaca gelecek pek parlak degil
ilk bakışta baket topu sanmadıysam o kadın gibi olayım
nede yakışmış!.Hey Allahım ya
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