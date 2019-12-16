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Logitech G305 Lightspeed İncelemesi | Ufak Ama Etkili!

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TEKNOLOJİ  | Son Güncelleme

Oyuncu ekipmanı üreticisi markalar arasında favorilerimizden biri Logitech'tir. Uzun bir aradan sonra test merkezimize gelen ilk Logitech ürünleri arasında G305 fare de yer alıyordu ve hiç vakit kaybetmeden incelemesini sizlerle buluşturmak istedik.

Özellikle rekabetçi oyunları odak noktasına alan ve bilhassa da FPS oyunlarına yönelik tasarlanan G305 kablosuz fare, sahip olduğu yeni HERO sensörü, üstün malzeme kalitesi ve uzun pil ömrü ile piyasanın en dikkat çekici ürünlerinden bir tanesi olmayı hedefliyor.

Sizler de eğer kablosuz bir fare arıyor ancak kablolu farelerin sunduğu performansı bekliyorsanız Logitech G305 tam aradığınız oyuncu faresi olabilir! Bu kararı verebilmeniz için sizi, inceleme videomuzu izlemeye davet ediyoruz!

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Anahtar Kelimeler:
fare inceleme Logitech G305 Lightspeed pc

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