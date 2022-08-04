Logo Yazılım, Bilişim 500'de 5 ödül birden aldı

İSTANBUL (AA) - Logo Yazılım, her yıl düzenlenen "Bilişim 500 Plus-Türkiye İlk 500 Bilişim Şirketi Araştırması"nda, başarısını tekrarlayarak Türkiye Merkezli Üretici kategorisinde, "Yılın ERP Yazılımı kategori birincisi", "Yılın e-fatura, e-defter, e-arşiv Hizmeti kategori birincisi", "Yılın İnsan Kaynakları Yazılımı kategori birincisi", "Kocaeli Şirketleri kategori birincisi" ödüllerinin sahibi oldu.

Logo Yazılım açıklamasına göre, şirket ayrıca Bilişim500 Plus Türkiye Ekonomisine Katkı Özel Ödülleri’nde “Yılın AR-GE Yatırımı kategorisinde de birincilik ödülü aldı.

Açıklamada konuya ilişkin görüşlerine yer verilen Logo Grup Üst Yöneticisi (CEO) Buğra Koyuncu, Bilişim 500 Araştırması’na başvuran şirketler arasında 5 kategoride lider olmaktan gurur ve mutluluk duyduklarını, Logo Yazılım’ın bu ödülleri almasında 38 yıllık güçlü geçmişi ve birikimi ile 1.300’den fazla çalışan ve 800’den fazla iş ortağının önemli rol oynadığını dile getirdi.

Logo Yazılım olarak kurumsal uygulama yazılımları alanında yüksek katma değerli ve birbirini tamamlayan ürünler geliştirerek pazara sunmaya devam ettiklerini belirten Koyuncu, şunları kaydetti:

"KOBİ’lerden büyük kurumsal işletmelere kadar tüm müşterilerimize dijital dönüşüm yolculuklarında güvenilir bir çözüm ortağı olarak eşlik ediyor, Türkiye çapındaki geniş ekosistemimizle ihtiyaç duydukları tüm desteği vererek birlikte yürüyoruz. Müşteri ihtiyaçlarına yönelik yenilikçi ve sürdürülebilir ürün ve hizmetler sunabilmek için en önemli kaynağın Ar-Ge ve inovasyon gücü olduğuna inanıyoruz ve Logo’da Ar-Ge’yi şirket kültürümüzün önemli bir parçası olarak görüyoruz. Bu yıl Ar-Ge ile birlikte 4 kategoride lider olmaktan mutluluk duyuyoruz. Bundan sonra da Ar-Ge yatırımlarımızla ve yenilikçi çözümlerle müşterilerimize en iyi deneyimi sunmak için çalışmaya devam edeceğiz."

