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Logo Yazılım, değerini en fazla artıran 10 marka arasında yer aldı

23.06.2022 11:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Logo Grup CMO'su Begüm Arş Türk: - "Ürün geliştirme yatırımlarımız ve marka kimliğimiz; paydaşlarımızla kurduğumuz güçlü bağlar, elde ettiğimiz finansal başarılarla birlikte bu öncü rolümüzü korumaya önümüzdeki yıllarda da devam edeceğiz"

İSTANBUL (AA) - Logo Yazılım, Brand Finance Türkiye'nin En Değerli Markaları 2022 araştırmasına göre değerini en fazla artıran 10 marka arasında yer alarak, 76'ncı sıradan 67'nci sıraya yerleşti.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, dünyanın önde gelen marka değerlendirme şirketlerinden Brand Finance, bu yıl 15'incisini hazırladığı "Türkiye’nin En Değerli ve Güçlü Markaları" çalışmasının sonuçlarını açıkladı.

Logo Yazılım, araştırma sonuçlarına göre 2022'de 9 sıra yükselerek 76'ncı sıradan 67'nci sıraya yerleşti. Logo Yazılım marka değerini de bir önceki yıla göre yüzde 4 artırdı ve değerini en fazla artıran 10 marka arasında yer aldı. Markaların fiziki olmayan ölçümlere bakarak rakiplerine göre başarı yeterliliğini belirleyen marka derecesi de Logo Yazılım için 2022'de AA+ olarak değişti.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Logo Grup CMO'su Begüm Arş Türk, Türkiye'de bilişim sektörünün büyüme yolculuğuna eşlik eden ve en köklü şirketlerden biri olan Logo Yazılım’ın bu yıl marka değerini artıran 10 firma arasında yer almasından büyük mutluluk ve gurur duyduklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Genişleyen ekosistemimiz, sektöre ve müşterilerimizin dijital gelişimine sağladığımız katkı, müşteri deneyimi odaklı yaklaşımımız, çevik çalışma metodolojimiz, bugüne olduğu kadar geleceğe de odaklanan Ar-Ge çalışmalarımız ve bulut tabanlı çözümlerimiz bu başarıda çok önemli rol oynuyor. Ürün geliştirme yatırımlarımız ve marka kimliğimiz, paydaşlarımızla kurduğumuz güçlü bağlar, elde ettiğimiz finansal başarılarla birlikte bu öncü rolümüzü korumaya önümüzdeki yıllarda da devam edeceğiz. Türkiye'de marka değerini artıran 10 firma arasında yer almamıza katkı sağlayan çalışanlarımıza, iş ortaklarımıza, tüm kullanıcılarımıza ve yatırımcılarımıza teşekkür ederiz."

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